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سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 10-8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 10-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج سعر “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” الدرهم اليوم السبت 10 أغسطس2019، فى مختلف البنوك امام الجنيه المصرى ، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا  العرض والطلب فى سوق الصرافة والعملات ، وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى قيمة لسعر الشراء  4.5 جنيه مصري، اما  البنك العربي الافريقي الدولي  سجل أقل سعر لشراء الدرهم الاماراتي حيث بلغ 4.52 جنيه مصرى، ومن المعروف ان الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية لدولة االامارات العربية  المتحدة، والان سوف نتعرف على  اسعار الدرهم الاماراتى اليوم .

سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصرى

سجل الدرهم الاماراتى في  مصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك مصر  والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس سجل الدرهم الاماراتي 4.49 للشراء مقابل 4.53 للبيع، اما البنك المركزى المصري 4.49 للشراء مقابل 4.52 للبيع،  وسجل فى بنك عودة والبنك المصري الخليجي4.5 للشراء مقابل 4.52 للبيع، وسجل الدرهم الاماراتي فى البنك الأهلي المصري 4.49  للشراء مقابل 4.52  للبيع، ومن خلال الجدول التالي نتعرف على احدث اسعار الدرهم اليوم .

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٥ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٥٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٩٢٥ جم٤٫٥٢٦٨ جممنذ يوم
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 5 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 4 أيام
بنك الاسكندرية٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ يومين
بنك مصر٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
كريدي أجريكول٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
بنك قناة السويس٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
المصرف المتحد٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
البنك الأهلي المصري٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يومين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ يومين
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٢ جم٤٫٥٥ جممنذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٧ جم٤٫٥٣ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
بنك عودة٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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