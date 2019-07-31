سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الاربعاء الموافق 31 يوليو 2019، حيث بلغ أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.50 جنيه مصري، وسجل فى بنك الاسكندرية أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصري، والدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا وفقا لعوامل العرض والطلب، وفى الجدول التالى نقدم لكم أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرية اليوم، مع تحديث مستمر على مدار اليوم وتقديم أسعار العملات العربية والاجنبية بإستمرار .

سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى