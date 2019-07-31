سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الاربعاء الموافق 31 يوليو 2019، حيث بلغ أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.50 جنيه مصري، وسجل فى بنك الاسكندرية أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصري، والدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا وفقا لعوامل العرض والطلب، وفى الجدول التالى نقدم لكم أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرية اليوم، مع تحديث مستمر على مدار اليوم وتقديم أسعار العملات العربية والاجنبية بإستمرار .
سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٩٢١ جم
|٤٫٥٢٦٢ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٤٧ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 17 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ يوم
|بنك الاسكندرية
|٤٫٤٧ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ 13 ساعة
|بنك مصر
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 16 ساعة
|كريدي أجريكول
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 20 ساعة
|بنك قناة السويس
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 17 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 17 ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٤٢ جم
|٤٫٥٥ جم
|منذ 13 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٤٨ جم
|٤٫٥٤ جم
|منذ 19 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ 15 ساعة
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