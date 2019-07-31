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سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الاربعاء الموافق 31 يوليو 2019، حيث بلغ أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.50 جنيه مصري، وسجل فى بنك الاسكندرية أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصري، والدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا وفقا لعوامل العرض والطلب، وفى الجدول التالى نقدم لكم أسعار الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرية اليوم، مع تحديث مستمر على مدار اليوم وتقديم أسعار العملات العربية والاجنبية بإستمرار .

سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصرى

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٩٢١ جم٤٫٥٢٦٢ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٧ جم٤٫٥٣ جممنذ 17 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٥ جم٤٫٥٤ جممنذ يوم
بنك الاسكندرية٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 13 ساعة
بنك مصر٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 16 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 20 ساعة
بنك قناة السويس٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
المصرف المتحد٤٫٤٨ جم٤٫٥٣ جممنذ 17 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 17 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ 17 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٢ جم٤٫٥٥ جممنذ 13 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٨ جم٤٫٥٤ جممنذ 19 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 17 ساعة
بنك عودة٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ 15 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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