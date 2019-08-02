سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعه 2-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دون اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الجمعه 2 أغسطس2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.05 جنيه مصر، وسجل البنك العربي الافرريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصر، ومن المعروف أن الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة لدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب.

وفى الجدول التالى نوضح لكم أسعار الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصرية ونقديم لكم جميع أسعار العملات العربية والاجنبية يوميا مع تحديث مستمر وفقا للاسعار فى اسواق الصرافه والعملات.

سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى