سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعه 2-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دون اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الجمعه 2 أغسطس2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.05 جنيه مصر، وسجل البنك العربي الافرريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصر، ومن المعروف أن الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة لدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب.
وفى الجدول التالى نوضح لكم أسعار الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصرية ونقديم لكم جميع أسعار العملات العربية والاجنبية يوميا مع تحديث مستمر وفقا للاسعار فى اسواق الصرافه والعملات.
سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٩١١ جم
|٤٫٥٢٣٩ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٤٧ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 22 ساعة
|بنك الاسكندرية
|٤٫٤٧ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ يوم
|بنك مصر
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ يوم
|كريدي أجريكول
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ يوم
|بنك قناة السويس
|٤٫٤٩ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ 20 ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٤٧ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٢ جم
|منذ 15 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٤٢ جم
|٤٫٥٥ جم
|منذ يومين
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٤٧ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 21 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك عودة
|٤٫٥ جم
|٤٫٥٣ جم
|منذ 22 ساعة
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