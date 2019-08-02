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سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعه 2-8-2019

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعه 2-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دون اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الجمعه 2 أغسطس2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.05 جنيه مصر، وسجل البنك العربي الافرريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصر، ومن المعروف أن الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة لدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب.

وفى الجدول التالى نوضح لكم أسعار الدرهم الاماراتى  اليوم مقابل الجنيه المصرية ونقديم لكم جميع أسعار العملات العربية والاجنبية يوميا مع تحديث مستمر وفقا للاسعار فى اسواق الصرافه والعملات.

سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصرى

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٩١١ جم٤٫٥٢٣٩ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 22 ساعة
بنك الاسكندرية٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
بنك مصر٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
كريدي أجريكول٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
بنك قناة السويس٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ 20 ساعة
المصرف المتحد٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ 15 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٢ جم٤٫٥٥ جممنذ يومين
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٧ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
البنك المصري الخليجي٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 14 ساعة
بنك عودة٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 22 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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