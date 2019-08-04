سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 4-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الاحد 4 أغسطس2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.05 جنيه مصرى، وسجل البنك العربي الافريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصرى، و الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب فى سوق العملات والصرافة.

ونقدم لكم بشكل يومي أسعار العملات الاجنبية والعربية، مع تحديث مستمر طبقا لاسعار اسواق العملات والصرافه، وفى الجدول التالي سوف نتعرف سويا على اسعار الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري . سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٤٩١١ جم ٤٫٥٢٣٩ جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ 3 أيام مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٥ جم ٤٫٥٣ جم منذ يومين بنك الاسكندرية ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ 3 أيام بنك مصر ٤٫٥ جم ٤٫٥٣ جم منذ 3 أيام كريدي أجريكول ٤٫٤٩ جم ٤٫٥٣ جم منذ 3 أيام بنك قناة السويس ٤٫٤٩ جم ٤٫٥٢ جم منذ يومين المصرف المتحد ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٢ جم منذ يومين البنك الأهلي المصري ٤٫٥ جم ٤٫٥٣ جم منذ 3 أيام البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٥ جم ٤٫٥٢ جم منذ يومين بنك التعمير و الاسكان ٤٫٤٢ جم ٤٫٥٥ جم منذ 4 أيام بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٤٧ جم ٤٫٥٣ جم منذ يومين البنك المصري الخليجي ٤٫٥ جم ٤٫٥٣ جم منذ يومين بنك عودة ٤٫٥ جم ٤٫٥٣ جم منذ يومين