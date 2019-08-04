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سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 4-8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاحد 4-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” اليوم الاحد 4 أغسطس2019، حيث بلغت أعلى سعر للشراء فى مصرف أبو ظبي الاسلامي بقيمة 4.05 جنيه مصرى، وسجل البنك العربي الافريقى أقل سعر للبيع حيث بلغ 4.52 جنيه مصرى، و الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب فى سوق العملات والصرافة.

ونقدم لكم بشكل يومي أسعار العملات الاجنبية والعربية، مع تحديث مستمر طبقا لاسعار اسواق العملات والصرافه، وفى الجدول التالي سوف نتعرف سويا على اسعار الدرهم الاماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري .

سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصرى

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٩١١ جم٤٫٥٢٣٩ جممنذ يومين
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 3 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ يومين
بنك الاسكندرية٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 3 أيام
بنك مصر٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 3 أيام
كريدي أجريكول٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 3 أيام
بنك قناة السويس٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يومين
المصرف المتحد٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ يومين
البنك الأهلي المصري٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ يومين
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٢ جم٤٫٥٥ جممنذ 4 أيام
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٧ جم٤٫٥٣ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ يومين
بنك عودة٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ يومين

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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