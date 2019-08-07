سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 7-8-2019

يبحث الكثيرون عن “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” ونقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج سعر الدرهم اليوم اللاربعاء 7 أغسطس2019، فى مختلف البنوك امام الجنيه المصرى، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب فى سوق العملات والصرافة، وسجل بنك مصر أعلى قيمة لسعر الشراء حيث بلغت 4.5 جنية مصري، اما أقل سعر لشراء الدرهم الاماراتي فى بنك قناة السويس 4.51 جنيه مصرى،ومن المعروف ان الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية لدولة االامارات العربية المتحدة، ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم خلال الجدول اسعار الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصرى .

سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى

سجل الدرهم الاماراتى في البنك المركزى المصري 4.48 للشراء مقابل 4.52 للبيع، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 4.49 للشراء مقابل 4.53 للبيع،اما فى بنك التعمير و الاسكان سجل 4.42 للشراء مقابل 4.55 للبيع،بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.47 للشراء مقابل 4.52 جنيه للبيع، وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.5 للشراء مقابل 4.52 للبيع، وفى الجدول التالى نوضح سعر الدرهم الاماراتى فى مختلف البنوك .

بنك مصر يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٥ جم

بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٥١ جم