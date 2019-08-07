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سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء 7-8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

يبحث الكثيرون عن  “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” ونقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج سعر الدرهم اليوم اللاربعاء 7  أغسطس2019، فى مختلف البنوك امام الجنيه المصرى، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب فى سوق العملات والصرافة، وسجل بنك مصر أعلى قيمة لسعر الشراء حيث بلغت 4.5 جنية مصري، اما أقل سعر لشراء الدرهم الاماراتي فى بنك قناة السويس 4.51 جنيه مصرى،ومن المعروف ان  الدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية لدولة االامارات العربية  المتحدة، ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم خلال الجدول اسعار الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصرى .

سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصرى

سجل الدرهم الاماراتى في البنك المركزى المصري 4.48 للشراء مقابل 4.52 للبيع،  وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 4.49 للشراء مقابل 4.53 للبيع،اما فى بنك التعمير و الاسكان سجل 4.42 للشراء مقابل 4.55 للبيع،بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.47 للشراء مقابل 4.52 جنيه للبيع، وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.5 للشراء مقابل 4.52 للبيع، وفى الجدول التالى نوضح سعر الدرهم الاماراتى فى مختلف البنوك .

بنك مصر يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٥ جم
بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٥١ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٨٩٧ جم٤٫٥٢٥٤ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ يومين
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 19 ساعة
بنك مصر٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ 20 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٤٨ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
بنك قناة السويس٤٫٤٨ جم٤٫٥١ جممنذ 14 ساعة
المصرف المتحد٤٫٤٨ جم٤٫٥٢ جممنذ 18 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ 21 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ 18 ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٢ جم٤٫٥٥ جممنذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٧ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
البنك المصري الخليجي٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ 13 ساعة
بنك عودة٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ 20 ساعة

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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