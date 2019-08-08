سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 8-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج سعر “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” الدرهم اليوم الخميس 8 أغسطس2019، فى مختلف البنوك امام الجنيه المصرى، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لتعرضها لعوامل العرض والطلب فى سوق العملات والصرافة، وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى قيمة لسعر الشراء حيث بلغت 4.5 جنية مصري، اما أقل سعر لشراء الدرهم الاماراتي فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.52 جنيه مصرى، والدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية لدولة االامارات العربية المتحدة، ومن خلال هذا الموضوع نوضح لكم من خلال الجدول المرفق اسعار الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصرى .

سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى

سجل الدرهم الاماراتى في البنك المركزى المصري 4.48 للشراء مقابل 4.52 للبيع،اما فى بنك التعمير و الاسكان سجل 4.42 للشراء مقابل 4.55 للبيع، وسجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامي 4.49 للشراء مقابل 4.53 للبيع ، وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.5 للشراء مقابل 4.52 للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي 4.47 للشراء مقابل 4.52 جنيه للبيع وفى الجدول التالى نوضح سعر الدرهم الاماراتى فى مختلف البنوك .

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٥ جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٥٢ جم