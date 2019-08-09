 التخطي إلى المحتوى

سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 9-8-2019

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 9-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج سعر “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” الدرهم اليوم الجمعة  9 أغسطس2019، امام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك ، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لعوامل العرض والطلب فى سوق العملات والصرافة، وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى قيمة لسعر الشراء حيث بلغت 4.5 جنية مصري، اما  البنك العربي الافريقي الدولي  سجل أقل سعر لشراء الدرهم الاماراتي حيث بلغ 4.52 جنيه مصرى، والدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة بدولة االامارات العربية  المتحدة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نستعرض  اسعار الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصرى .

سعر الدرهم  مقابل الجنيه المصرى

سجل الدرهم الاماراتى في البنك المركزى المصري 4.49 للشراء مقابل 4.52 للبيع، اما فى مصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري سجل الدرهم الاماراتي 4.49 للشراء مقابل 4.53 للبيع، وسجل فى البنك المصري الخليجي و بنك عودة 4.5 للشراء مقابل 4.52 للبيع، وسجل الدرهم الاماراتي فى البنك الأهلي المصري 4.49 جنيه مصري للشراء مقابل 4.52 جنيه مصري للبيع، ومن خلال الجدول التالي نستعرض احدث اسعار الدرهم اليوم فى مختلف البنوك .

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) يقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الاماراتي بقيمة ٤٫٥ جم
البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدرهم الاماراتي ٤٫٥٢ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٩٢٥ جم٤٫٥٢٦٨ جممنذ يوم
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 5 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٤٩ جم٤٫٥٣ جممنذ 3 أيام
بنك الاسكندرية٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
بنك مصر٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ 18 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
بنك قناة السويس٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
المصرف المتحد٤٫٤٧ جم٤٫٥٢ جممنذ 23 ساعة
البنك الأهلي المصري٤٫٤٩ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ يوم
بنك التعمير و الاسكان٤٫٤٢ جم٤٫٥٥ جممنذ إسبوع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٤٧ جم٤٫٥٣ جممنذ يوم
البنك المصري الخليجي٤٫٥ جم٤٫٥٣ جممنذ 22 ساعة
بنك عودة٤٫٥ جم٤٫٥٢ جممنذ 23 ساعة

سوف يهمك:

عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.