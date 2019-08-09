سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 9-8-2019

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج سعر “سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى” الدرهم اليوم الجمعة 9 أغسطس2019، امام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك ، وتختلف أسعار العملات يوميا نظرا لعوامل العرض والطلب فى سوق العملات والصرافة، وسجل البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) أعلى قيمة لسعر الشراء حيث بلغت 4.5 جنية مصري، اما البنك العربي الافريقي الدولي سجل أقل سعر لشراء الدرهم الاماراتي حيث بلغ 4.52 جنيه مصرى، والدرهم الإماراتى هو العملة الرسمية الخاصة بدولة االامارات العربية المتحدة، ومن خلال هذا الموضوع سوف نستعرض اسعار الدرهم الاماراتى اليوم مقابل الجنيه المصرى .

سعر الدرهم مقابل الجنيه المصرى

سجل الدرهم الاماراتى في البنك المركزى المصري 4.49 للشراء مقابل 4.52 للبيع، اما فى مصرف أبو ظبي الاسلامي وبنك مصر وبنك قناة السويس والبنك الأهلي المصري سجل الدرهم الاماراتي 4.49 للشراء مقابل 4.53 للبيع، وسجل فى البنك المصري الخليجي و بنك عودة 4.5 للشراء مقابل 4.52 للبيع، وسجل الدرهم الاماراتي فى البنك الأهلي المصري 4.49 جنيه مصري للشراء مقابل 4.52 جنيه مصري للبيع، ومن خلال الجدول التالي نستعرض احدث اسعار الدرهم اليوم فى مختلف البنوك .