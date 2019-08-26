سعر الدواجن اليوم الأثنين 26/8/2019 .. سعرالخضروات والفاكهة اليوم في السوق المحلي

يحرص المتابعين لأسعار الدواجن والمهتمون على متابعة أخبار بورصة الدواجن الرئيسية، والتعرف على المناقصات الموجودة بها، حيث تحدد البورصة أسعار الدواجن باختلاف أنواعها في الأسواق ومزارع الدواجن والمحلات، ومن خلال تلك المقالة سوف نتعرف على أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأثنين 26/8/2019 طبقاً لأسعار البورصة المصرية .

حيث شهدت أسعار الدواجن تراجعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، ومن خلال خرصنل في موقع “كلمة دوت أورج” ، فنحن نقوم بتحديث الأسعار يومياً وما يطرأ عليها من تغيير في سوق الدواجن وفي البورصة الرئيسية للدواجن ولدى التجار، كما تعتبر الأسعار هذا العام منخفضة بالمقارنة مع أسعار العام الماضي 2018، بسبب وفرت الكميات المطلوبة بالمنافذ وعدم وجود عجز في السوق المصري ولدى التجار.

أسعار الدواجن اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم أبيض كيلو 20.00 جنيه 20.50 جنيه لحم ساسو كيلو 33.00 جنيه 33.50 جنيه لحم بلدي كيلو 35.00 جنيه 35.50 جنيه

أسعار الكتاكيت اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت أبيض يوم 06.00 جنيه 06.25 جنيه كتكوت ساسو يوم 04.75 جنيه 05.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 03.00 جنيه 03.50 جنيه

أسعار البط اليوم

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر بط بكيني يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه بط مسكوفي يوم 13.50 جنيه 14.00 جنيه بط مولار يوم 14.00 جنيه 14.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر بيض أحمر كرتونه 31.00 جنيه 31.50 جنيه بيض أبيض كرتونه 30.00 جنيه 30.50 جنيه بيض بلدي كرتونه 42.00 جنيه 42.50 جنيه

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سعر السمك اليوم الأثنين في مصر

نستعرض معكم أيضاً سعر الأسماك بأنواعاها بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين 26 أغسطس الجاري، ويتراوح سعر كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، وجاءت أسعار الأسماك كالتالي:

سمك مكرونة

بلغ سعر السمك المكرونة 65 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر الجمبري في الأسواق بين 115 و300 جنيه للكيلو بحسب الحجم.

السبيط

تراوح سعر السبيط بين 135 و180 جنيهًا للكيلو.

سمك الماكريل

بلغ سعر سمك الماكريل 35 جنيهًا للكيلو.

سمك بوري

تراوح سعر السمك البوري بين 35 و42 جنيهًا للكيلو.

قشر بياض فيليه

بلغ سعر السمك فيليه 160 جنيهًا للكيلو.

الكابوريا

تراوح سعر الكابوريا بين 40 و100 جنيه للكيلو.

كما جاءت أسعار الخضروات كالأتي :-