سعر الدولار أمام الجنيه…بنك أبو ظبي الإسلامي يسجل أعلى سعر للشراء

نقدم عبر موقع كلمة خدمة أسعار الدولار بشكل محدث لتاريخ 31 يوليو 2019 الأربعاء، للتعرف على سعر الدولار، للبيع، والشراء، في البنوك والمصارف في جمهورية مصر العربية. هذا ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار عند 16.55 جنيه، بينما يوفر بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع بقيمة 16.6 جنيه مصري.

وفي تقرير إقتصادي من قبل مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، أعتبرت ان الجنيه المصري يسجل افضل أداء مقابل العملات مع بداية هذا العام، لكن قد أعتبر التحليل الاقصادي، ان الجنيه ستنزلق مكاسبه بإنخفاض يقدر بنسبة 7 % مع نهاية العام ما يعني عودته إلى مستوى 18 جنيه أمام الدولار.

وكان قررت مصر تعويم الجنيه في بداية عام 2016 للتقليل من النقص الحاد في العملات الأجنبية، وقد أرتفع بعجلة سعر صرف الدولار بنسبة 50 في المئة مقابل الجنيه ليصل الى 18 جنيهاً. وحينها شرعت الحكومة المصرية في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار من صندوق النقد الدولي. حيث ترك سعر صرف الدولار متغيراً تمشياً مع العرض والطلب الذي سيحدد سعر الدولار بدون تدخل البنك المركزي.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية جاءت على النحو الآتي:

حيث أستقرت حتى الآن أسعار صرف الدولار طبق يوم أمس في المصارف المصرية