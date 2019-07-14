سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 14 – 7 – 2019 في البنوك الحكومية والخاصة بمصر

نتابع معكم اليوم من خلال موقع كلمة دوت أورج ما يتعلق بسعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر يوليو 2019، وذلك في مختلف البنوك سواء الحكومية أو الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فيبحث الكثير من المصريين عن أحدث وأدق أسعار الدولار سواء لرغبتهم في إتمام تعاملاتهم المالية المختلفة في الأسواق، أو لمعرفة ما يحدث داخل أسواق الاقتصاد المصرية.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يعتبر هو المسئول الأول عن تحديد سعر الرسمي الأساسي الخاص بمختلف أعمال صرف الدولار الأمريكي سواء للبيع أو الشراء، وذلك بمختلف البنوك الحكومية أو الخاصة العاملة داخل جمهورية مصر العربية، فيذكر أن مختلف المعاملات الرسمية داخل الدولة تتم عن طريق سعر الدولار الأمريكي الذي يقوم بتحديده البنك المركزي المصري، في حين يعمل كل بنك بعد ذلك بشكل منفرد على تحديد سعر صرف الدولار الأمريكي فيه، ويتم ذلك بناء على احتياطات البنك النقدية.

كما تجدر الإشارة إلى كون سعر الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري كان قد شهد حالة من الاستقرار عند مستويات الأسبوع الماضي، وسجل سعر الشراء 16.55 جنيه مصري، بينما قد سجل سعر البيع 16.68 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

16.57 جنيه للشراء. 16.67 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

16.57 جنيه للشراء. 16.67 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك القاهرة

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

16.55 جنيه للشراء. 16.65 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي الإسلامي

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

16.57 جنيه للشراء. 16.67 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي cib

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

16.55 جنيه للشراء. 16.65 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية

16.55 جنيه للشراء.

16.65 جنيه للبيع.

16.55 جنيه للشراء. 16.65 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك عودة

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

كما يذكر أن متوسط سعر بيع الدولار الأمريكي في السوق السوداء كان قد شهد أيضًا حالة من الاستقرار لمدة قد زادت عن 6 شهور، ليسجل قيمة 16.70 جنيه مصري، ويذكر أن قانون العرض والطلب هو المتحكم بشكل كبير في سعر الدولار بمختلف البنوك، والسوق السوداء.