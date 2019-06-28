سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 28 – 6 – 2019 في البنوك الحكومية والخاصة والسوق السوداء بمصر

يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الأولى الموجودة والتي يُعمل بها في مجال التجارة الدولية على المستوى العالمي، ويذكر أن سعر الدولار الأمريكي هو الذي يتحكم في أسعار مختلف السلع الموجودة داخل الأسواق المصرية، ومن هنا يحرص الكثير من المصريين، على متابعة أحدث وأدق أسعار الدولار الأمريكي الموجودة اليوم الجمعة الموافق 28 من شهر يونيو في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في مصر، هذذا بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة سعر الدولار بالسوق السوداء وهو ما سنقدمه لك اليوم من خلال التقرير التالي.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم الجمعة

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد قرر في الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016 ، أن يتم القيام بتحرير سعر الصرف الخاص بالجنيه المصري وتركه لحركة العرض والطلب، من أجل أن يتم إعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق المصرية، للقيام بتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، وقد أتى ذلك بهدف العمل على استعادة تداول الجنيه المصري داخل الأماكن الواجبة لذلك.

أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

16.66 جنيه للشراء

16.76 جنيه للبيع

16.66 جنيه للشراء 16.76 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك قناة السويس

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع

16.64 جنيه للشراء 16.74 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

16.66 جنيه للشراء

16.76 جنيه للبيع

16.66 جنيه للشراء 16.76 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

16.65 جنيه للشراء 16.75 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

16.65 جنيه للشراء 16.75 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك مصر

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

16.65 جنيه للشراء 16.75 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

16.65 جنيه للشراء 16.75 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

16.65 جنيه للشراء 16.75 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

16.64 جنيه للشراء

16.74 جنيه للبيع

16.64 جنيه للشراء 16.74 جنيه للبيع سعر الدولار في بنك البركة

16.66 جنيه للشراء

16.76 جنيه للبيع

16.66 جنيه للشراء 16.76 جنيه للبيع سعر الدولار في البنك المركزي المصري

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع

أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء

ويذكر أن أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء بمصر تزيد من 5 إلى 10 قروش في معظم الأوقات، ونجد أن اليوم الجمعة قد استقر سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء خلال بداية التعاملات الصباحية في الأسواق ليسجل ما يقرب من سعر 16.42 جنيه مصري.