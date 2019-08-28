سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

تلقى أسعار الدولار الأمريكي أهمية كبيرة ، وبالغة ، على مختلف الأصعدة التجارية والاقتصادية ، سواء كان ذلك على مستوى مصر أم على مستوى العالم العربي أجمع ، ويقوم الكثير من الأشخاص بالبحث بشكل مستمر عن أحدث وأدق أسعار تداول وصرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ، وهو ما نقدمه لك من خلال موقع كلمة دوت أورج ، لليوم الخميس الموافق 29 من شهر أغسطس 2019.
أسعار الدولار اليوم الخميس 29 أغسطس 2019 في البنوك المصرية
- البنك الزراعي المصري
16.520 جنيه مصري للشراء.
16.620 جنيه مصري للبيع.
- بنك التنمية الصناعية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- المصرف المتحد
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.510 جنيه مصري للشراء.
16.610 جنيه مصري للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك البركة
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك المشرق
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك قناة السويس
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك بلوم
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.500 جنيه مصري للشراء.
16.600 جنيه مصري للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك عودة
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.490 جنيه مصري للشراء.
16.590 جنيه مصري للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.480 جنيه مصري للشراء.
16.580 جنيه مصري للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.479 جنيه مصري للشراء.
16.611 جنيه مصري للبيع.
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