سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 10 أغسطس في البنوك المصرية

تشغل أسعار الدولار الأمريكي قطاعات كبيرة من الأشخاص سواء في مصر أو على مستوى العالم أجمع ، ومن هنا نسعى من خلال موقع كلمة دوت أورج على متابعة التطورات التي تلقاها العملة الأمريكية في مختلف البنوك المصرية ، ونقدم لك أحدث وأدق أسعار الدولار الأمريكي المتداولة في مختلف البنوك العاملة في مصر سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة ، وذلك لليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019.
وعلى جانب آخر يذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء في تعاملات ختام الأسبوع ، يوم أمس الجمعة الموافق التاسع من أغسطس 2019 ، وقد جاء ذلك على مستوى كافة البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك
- بنك التنمية الصناعية
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك المشرق
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني NBK
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك الإستثمار العربي AIB
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك عودة
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
16.520 جنيه للشراء.
16.620 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك مصر
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك البركة
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك الزراعي المصري
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك المصري لتنمية الصادرات
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- بنك اتش اس بى سى HSBC
16.510 جنيه للشراء.
16.610 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك العربي الأفريقي الدولى
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك كريدى أجريكول
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك بلوم
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- بنك مصر إيران التنمية
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي اليوناني
16.500 جنيه للشراء.
16.600 جنيه للبيع.
- البنك المركزي المصري
16.493 جنيه للشراء.
16.621 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB)
16.490 جنيه للشراء.
16.590 جنيه للبيع.
- بنك التعمير والإسكان
16.490 جنيه للشراء.
16.590 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس
16.480 جنيه للشراء.
16.580 جنيه للبيع.
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