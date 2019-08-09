سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 10 أغسطس في البنوك المصرية

تشغل أسعار الدولار الأمريكي قطاعات كبيرة من الأشخاص سواء في مصر أو على مستوى العالم أجمع ، ومن هنا نسعى من خلال موقع كلمة دوت أورج على متابعة التطورات التي تلقاها العملة الأمريكية في مختلف البنوك المصرية ، ونقدم لك أحدث وأدق أسعار الدولار الأمريكي المتداولة في مختلف البنوك العاملة في مصر سواء كانت تلك البنوك الحكومية أو البنوك الخاصة ، وذلك لليوم السبت الموافق 10 أغسطس 2019.

وعلى جانب آخر يذكر أن أسعار الدولار الأمريكي كانت قد شهدت حالة من الاستقرار والهدوء في تعاملات ختام الأسبوع ، يوم أمس الجمعة الموافق التاسع من أغسطس 2019 ، وقد جاء ذلك على مستوى كافة البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم السبت في البنوك​​​​​​​

بنك التنمية الصناعية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولى

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.493 جنيه للشراء.

16.621 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.