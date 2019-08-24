سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 24 أغسطس 2019 في البنوك المصرية

نحرص من خلال موقع كلمة دوت أورج على تقديم تقرير يومي فيما يتعلق بمختلف أسعار العملات الأجنبية الموجودة في البنوك المصرية ، ويأتي على رأس تلك العملات أسعار العملة الأمريكية ، حيث يعتبر الدولار الأمريكي واحد من أهم العملات المتداولة على مستوى العالم ، بل هو العملة الأكثر قوة وتداولًا في السوق الاقتصادي الدولي ، ويرجع ذلك للأهمية الكبيرة التي تلقاها العملة الأمريكية على مستوى مختلف الدول.

ونقوم اليوم من خلال موقعنا بتقديم تقرير مفصل يحتوي على أدق أسعار الدولار الأمريكي الموجودة اليوم السبت الموافق 24 من شهر أغسطس لعام 2019 ، وذلك في مختلف البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار الأمريكي اليوم السبت في البنوك​​​​​​​

البنك العقاري المصري العربي

16.595 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك المشرق

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.550 جنيه للشراء.

16.650 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.540 جنيه للشراء.

16.640 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.530 جنيه للشراء.

16.630 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.528 جنيه للشراء.

16.661 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.520 جنيه للشراء.

16.620 جنيه للبيع.