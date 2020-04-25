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في ثاني أيام رمضان.. تعرف على سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة بالسوق السوداء 25-4-2020

بواسطة مصطفى عبده
سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة  سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة 

سعر الدولار اليوم في سوريا يهم العديد من المواطنين وذلك في ظل الظروف العصيبة التي يشهدها العالم أجمع نتيجة تفشي الوباء العالمي كورونا، الذي أودى بحياة الألاف حول العالم، وأصاب الملايين، أسعار الدولار في سوريا في ثاني أيام رمضان شهدت إنخفاض طفيف، حيث جاء سعر الدولار في دمشق اليوم مسجلاً سعر 1255 للبيع، و1245 للشراء بانخفاض خمس ليرات عن تعاملات يوم أمس السبت، فيما سجل الدولار مقابل الليرة في حلب سعر 1253 للبيع، مقابل 1244 للشراء بتراجع وصل إلى سبع ليرات.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا مقابل الليرة 

أسعار الدولار في سوريا أول بأول تشغل أهمية كبيرة لدى جميع الفئات في سوريا نظراً لتأثير السعر في كافة السلع والمواد الأساسية للمواطنين، بالتأكيد الحرب التي دامت لسنوات في بلاد الشام دمرت تماماً اقتصاد البلاد فبعد أن كان الدولار يساوي 50 ليرة فقط قبل تسع سنوات ها هو اليوم يتخطى حاجز الألف ليرة ليضيق الخناق إلى أصحاب الحرف والمواطنين الأقل دخلاً في سوريا.

سعر الدولار اليوم في سوريا السبت 25 أبريل

في ها التقرير نتناول جدول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة في المحافظات السورية بالسوق السوداء:

  • دمشق سجل الدولار سعر 1255 مبيع و 1245 شراء.
  • بيروت سجل الدولار سعر 1250 مبيع و 1240 شراء.
  • حمص سعر الدولار سجل 1255 مبيع و 1245 شراء.
  • درعا أسعار الدولار سجلت 1255 مبيع و 1245 شراء.
  • طرطوس سعر الدولار سجل 1255 مبيع و 1245 شراء.
  • الرقة أسعار الدولار سجلت 1200 مبيع و 1190 شراء.
  • منبج وحماه سجل سعر 1200 مبيع و 1190 شراء.
  • ادلب سجل سعر 1200 مبيع و 1190 شراء.
  • حلب سجل سعر 1253 مبيع و 1244 شراء.
مصطفى عبده

مصطفى عبده , 20 سنة من محافظة الاسكندرية، أعمل كمحرر لدى موقع نجوم مصرية، وموقع كلمة دوت أورج، طالب بكلية الاداب قسم تاريخ بجامعة الاسكندرية ، محب للقراءة والتدوين، مهتم بكرة القدم والاحداث الرياضية بصفة عامة، ومتابعة اخبار الاقتصاد واسعار العملات.

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