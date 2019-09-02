سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 – 9 – 2019 في البنوك المصرية







يذكر أن مصر قد بدأت منذ يوم الأحد الماضي ، أول أيام التعامل بغير الدولار الجمركي ، والعودة إلى سعر الصرف الذي يتم تحديده من قبل البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على مختلف الواردات من الخارج بمختلف أنواعها ، فيجب ذكر أنه من بعد قرار التعويم الذي كان قد صدر خلال شهر نوفمبر عام 2016 ، ومن بداية عام 2017 كان يتم تحديد سعر الدولار الجمركي بشكل شهري.







وجاء هذا القرار من قبل وزارة المالية نتيجة لانتهاء الظروف التي قد جعلت الحكومة تتعامل به،هذا بعد أن شهدت أسعار العملات الأجنبية التي يتم إعلانها من قبل البنك المركزي ، حالة من التقارب مع أسعار الدولار الجمركي ، ومن هنا نوضح لك بشكل يومي أهم الأخبار المتعلقة بسعر الدولار ، وأحدث أسعار تداول الدولار في البنوك المصرية المختلفة.

​​​​​​​​​​​​​​أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك​​​​​​​







بنك المشرق

16.530 جنيه للشراء.







16.630 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية







16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

16.5100 جنيه للشراء.

16.6100 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك عودة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك البركة

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك الزراعي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الإستثمار العربي AIB

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني

16.510 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات

16.510 جنيه للشراء.

16.610 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك بلوم

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

16.500 جنيه للشراء.

16.600 جنيه للبيع.

بنك اتش اس بى سى HSBC

16.490 جنيه للشراء.

16.590 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB)

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

16.480 جنيه للشراء.

16.580 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

16.479 جنيه للشراء.

16.611 جنيه للبيع.