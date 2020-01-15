استمرار التراجع.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 15 يناير 2020

في ظل ما تمر به السوق المحلية في مصر، فقد شهر الجنيه المصري ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي، مع بداية العام الجاري 2020، حيث ارتفع في تعاملات أمس الثلاثاء بمقدار 3 قروش.







وفي إطار سياستنا في موقع “كلمة” نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 15يناير 2020.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15 يناير 2020







البنك البيع الشراء البنك الأهلى المصرى

، 15.95 جنيه للبيع 15.85 جنيه للشراء البنك المركزى المصرى 15.93 جنيه للبيع 15.83 جنيه للشراء بنك مصر 15.95 جنيه للبيع 15.85 جنيه للشراء بنك القاهرة 15.93 جنيه للبيع 15.83 جنيه للشراء مصرف أبوظبى الإسلامى 15.96 جنيه للبيع 15.86 جنيه للشراء البنك التجارى الدولى 15.93 جنيه للبيع 15.83 جنيه للشراء بنك الإسكندرية 15.93 جنيه للبيع 15.83 جنيه للشراء البنك العربى الأفريقى الدولي 15.94 جنيه للبيع 15.84 جنيه للشراء بنك عوده مصر 15.94 جنيه للبيع 15.84 جنيه للشراء

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع الدولار

يشار إلى أن البنك المركزى المصري، قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع، أسباب التراجع الكبير في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيرا إلى أن البنوك تلقت تدفقات من النقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار دولار منذ يوم الاربعاء الماضى.







وشدد بيان البنك المركزي، على أن تراجع سعر الدولار يعود إلى تدفقات النقد الأجنبى نحو البنوك خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية نحو السوق المحلية.

من الجدير بالذكر أن سعر الدولار هبط بنحو 17 قرشًا منذ يوم الأربعاء الماضي، وحقق الدولار هبوطا نسبته 11% أمام الجنيه خلال العام الماضي.