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أخبار إقتصادية

استمرار التراجع.. سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 15 يناير 2020

بواسطة معتز الجمّال 0
تراجع-الدولار

في ظل ما تمر به السوق المحلية في مصر، فقد شهر الجنيه المصري ارتفاعا أمام الدولار الأمريكي، مع بداية العام الجاري 2020، حيث ارتفع في تعاملات أمس الثلاثاء بمقدار 3 قروش.



وفي إطار سياستنا في موقع “كلمة” نعرض لكم في هذا التقرير أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 15يناير 2020.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 15 يناير 2020



البنكالبيعالشراء
البنك الأهلى المصرى
،		15.95 جنيه للبيع 15.85 جنيه للشراء
البنك المركزى المصرى15.93 جنيه للبيع15.83 جنيه للشراء
بنك مصر15.95 جنيه للبيع15.85 جنيه للشراء
بنك القاهرة15.93 جنيه للبيع15.83 جنيه للشراء
مصرف أبوظبى الإسلامى15.96 جنيه للبيع15.86 جنيه للشراء
البنك التجارى الدولى15.93 جنيه للبيع15.83 جنيه للشراء
بنك الإسكندرية15.93 جنيه للبيع15.83 جنيه للشراء
البنك العربى الأفريقى الدولي15.94 جنيه للبيع15.84 جنيه للشراء
بنك عوده مصر15.94 جنيه للبيع15.84 جنيه للشراء

 

البنك المركزي يكشف أسباب تراجع الدولار

يشار إلى أن البنك المركزى المصري، قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع، أسباب التراجع الكبير في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيرا إلى أن البنوك تلقت تدفقات من النقد الأجنبي بقيمة 1.7 مليار دولار منذ يوم الاربعاء الماضى.



وشدد بيان البنك المركزي، على أن تراجع سعر الدولار يعود إلى تدفقات النقد الأجنبى نحو البنوك خاصة من صناديق الاستثمار الأجنبية نحو السوق المحلية.

من الجدير بالذكر أن سعر الدولار هبط بنحو 17 قرشًا منذ يوم الأربعاء الماضي، وحقق الدولار هبوطا نسبته 11% أمام الجنيه خلال العام الماضي.



معتز الجمّال

    صحفي مصري، شغلت مناصب تحريرية مختلفة في العديد من المواقع الإلكترونية المصرية والعربية، وأهتم بالصحافة الخدمية التي تساعد القارئ على الوصول إلى معلومة مفيدة.

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