سعر الدولار الأمريكي مُقابل الجنيه و أسعار جميع العملات اليوم الأحد المُوافق 25/8/2019

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في جميع البنوك المصريه نستعرضه لكم عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث إستقر سعر البيع منذ يومين في البنك المركزي على سعر 16.6613 جنيهاً مصرياً و بلغ سعر الشراء ١٦٫٥٣٥٧ جنيهاً مصرياً، كما نقدم لكم سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية و أسعار باقي العملات الأجنبيه المهمة .
سعر الدولار في جميع بنوك مصر
سعر الدولار في جميع البنوك وآخر تحديث للسعر في البنك تجده عزيزي القارئ في هذا الجدول .
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٦٫٥٣٥٧ جم
|١٦٫٦٦١٣ جم
|منذ يومين
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ إسبوع
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٥٦ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 6 أيام
|بنك الاسكندرية
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ إسبوع
|بنك مصر
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ إسبوع
|كريدي أجريكول
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ ساعتين
|بنك قناة السويس
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ ساعة
|المصرف المتحد
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 3 أيام
|البنك الأهلي المصري
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ إسبوع
|بنك البركة
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ إسبوع
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 48 دقيقة
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 18 دقيقة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ إسبوع
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ إسبوع
|البنك المصري الخليجي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ ساعتين
|بنك عودة
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ ساعتين
سعر الريال السعودي في جميع بنوك مصر
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|٤٫٤٠٩١ جم
|٤٫٤٤٢٧ جم
|منذ يومين
|البنك العربي الافريقي الدولي
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ إسبوع
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 6 أيام
|بنك الاسكندرية
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ يومين
|بنك مصر
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 11 ساعة
|كريدي أجريكول
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ ساعتين
|بنك قناة السويس –
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ ساعة
|المصرف المتحد
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 3 أيام
|البنك الأهلي المصري
|٤٫٤ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 5 ساعات
|بنك البركة
|٤٫٣٤ جم
|٤٫٤٨ جم
|منذ ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|٤٫٣٣ جم
|٤٫٤٨ جم
|منذ 3 أسابيع
|بنك مصر إيران للتنمية
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٥ جم
|منذ 24 دقيقة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|٤٫٣٩ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ إسبوع
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|٤٫٣٨ جم
|٤٫٤٤ جم
|منذ 4 ساعات
|البنك المصري الخليجي
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ 24 دقيقة
|بنك عودة
|٤٫٤١ جم
|٤٫٤٣ جم
|منذ ساعتين
أسعار باقي العملات مقابل الجنية المصري
|العملة
|شراء
|بيع
|البنك
|جنيه إسترليني
|20 جنيه
|20.39 جنه
|البنك الأهلى المصرى
الدينار الكويتى
|54.29 جنيهً
|54.65 جنيه
|البنك الأهلى المصرى
اليورو الأوروبى
|18.25 جنيه
|18.53 جنيه
|البنك الأهلى المصرى
كما أيضاً سجل الدرهم الإماراتي مبلغ 4.49 جنيه للشراء و4.52 للبيع .
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