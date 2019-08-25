 التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار الأمريكي مُقابل الجنيه و أسعار جميع العملات اليوم الأحد المُوافق 25/8/2019

كتب نبيل عامرفي آخر تحديث
سعر الدولار الأمريكي مُقابل الجنيه و أسعار جميع العملات اليوم الأحد المُوافق 25/8/2019
أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في جميع البنوك المصريه نستعرضه لكم عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث إستقر سعر البيع منذ يومين في البنك المركزي على سعر 16.6613 جنيهاً مصرياً و بلغ سعر الشراء ١٦٫٥٣٥٧ جنيهاً مصرياً، كما نقدم لكم سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية و أسعار باقي العملات الأجنبيه المهمة .

سعر الدولار في جميع بنوك مصر

سعر الدولار في جميع البنوك وآخر تحديث للسعر في البنك تجده عزيزي القارئ في هذا الجدول .

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٥٣٥٧ جم١٦٫٦٦١٣ جممنذ يومين
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٥ جممنذ 6 أيام
بنك الاسكندرية١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
بنك مصر١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ إسبوع
كريدي أجريكول١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ ساعتين
بنك قناة السويس١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ ساعة
المصرف المتحد١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ إسبوع
بنك البركة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ إسبوع
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 48 دقيقة
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 18 دقيقة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ إسبوع
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ إسبوع
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ ساعتين
بنك عودة١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ ساعتين

سعر الريال السعودي في جميع بنوك مصر

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري٤٫٤٠٩١ جم٤٫٤٤٢٧ جممنذ يومين
البنك العربي الافريقي الدولي٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ إسبوع
مصرف أبو ظبي الاسلامي٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ 6 أيام
بنك الاسكندرية٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ يومين
بنك مصر٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 11 ساعة
كريدي أجريكول٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ ساعة
البنك التجارى الدولي CIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ ساعتين
بنك قناة السويس –٤٫٤ جم٤٫٤٤ جممنذ ساعة
المصرف المتحد٤٫٣٨ جم٤٫٤٣ جممنذ 3 أيام
البنك الأهلي المصري٤٫٤ جم٤٫٤٣ جممنذ 5 ساعات
بنك البركة٤٫٣٤ جم٤٫٤٨ جممنذ ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)٤٫٣٩ جم٤٫٤٣ جممنذ ساعة
بنك التعمير و الاسكان٤٫٣٣ جم٤٫٤٨ جممنذ 3 أسابيع
بنك مصر إيران للتنمية٤٫٣٩ جم٤٫٤٥ جممنذ 24 دقيقة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB٤٫٣٩ جم٤٫٤٤ جممنذ إسبوع
البنك الأهلى اليونانى بمصر٤٫٣٨ جم٤٫٤٤ جممنذ 4 ساعات
البنك المصري الخليجي٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ 24 دقيقة
بنك عودة٤٫٤١ جم٤٫٤٣ جممنذ ساعتين

أسعار باقي العملات مقابل الجنية المصري

العملةشراءبيعالبنك
جنيه إسترليني20 جنيه20.39 جنهالبنك الأهلى المصرى

الدينار الكويتى

54.29 جنيهً 54.65 جنيهالبنك الأهلى المصرى

اليورو الأوروبى

18.25 جنيه18.53  جنيهالبنك الأهلى المصرى

كما أيضاً سجل الدرهم الإماراتي مبلغ  4.49 جنيه للشراء و4.52 للبيع .

 

سوف يهمك:

عن الكاتب

نبيل عامر

نبيل احمد عامر خريج كليه الهندسه قسم تشييد من سكان مدينه الزقازيق في محافظه الشرقيه بالغ من العمر ٢٣ سنه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.