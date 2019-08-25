سعر الدولار الأمريكي مُقابل الجنيه و أسعار جميع العملات اليوم الأحد المُوافق 25/8/2019

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 25/8/2019 في جميع البنوك المصريه نستعرضه لكم عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث إستقر سعر البيع منذ يومين في البنك المركزي على سعر 16.6613 جنيهاً مصرياً و بلغ سعر الشراء ١٦٫٥٣٥٧ جنيهاً مصرياً، كما نقدم لكم سعر الريال السعودي في جميع البنوك المصرية و أسعار باقي العملات الأجنبيه المهمة .

سعر الدولار في جميع بنوك مصر

سعر الدولار في جميع البنوك وآخر تحديث للسعر في البنك تجده عزيزي القارئ في هذا الجدول .

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ١٦٫٥٣٥٧ جم ١٦٫٦٦١٣ جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ إسبوع مصرف أبو ظبي الاسلامي ١٦٫٥٦ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 6 أيام بنك الاسكندرية ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ إسبوع بنك مصر ١٦٫٥٢ جم ١٦٫٦٢ جم منذ إسبوع كريدي أجريكول ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ ساعة البنك التجارى الدولي CIB ١٦٫٥٢ جم ١٦٫٦٢ جم منذ ساعتين بنك قناة السويس ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ ساعة المصرف المتحد ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ 3 أيام البنك الأهلي المصري ١٦٫٥٢ جم ١٦٫٦٢ جم منذ إسبوع بنك البركة ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ إسبوع البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ ساعة بنك التعمير و الاسكان ١٦٫٥٢ جم ١٦٫٦٢ جم منذ 48 دقيقة بنك مصر إيران للتنمية ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ 18 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ١٦٫٥٥ جم ١٦٫٦٥ جم منذ إسبوع البنك الأهلى اليونانى بمصر ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ إسبوع البنك المصري الخليجي ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ ساعتين بنك عودة ١٦٫٥٣ جم ١٦٫٦٣ جم منذ ساعتين

سعر الريال السعودي في جميع بنوك مصر

البنك شراء بيع آخر تحديث في البنك البنك المركزي المصري ٤٫٤٠٩١ جم ٤٫٤٤٢٧ جم منذ يومين البنك العربي الافريقي الدولي ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ إسبوع مصرف أبو ظبي الاسلامي ٤٫٤ جم ٤٫٤٤ جم منذ 6 أيام بنك الاسكندرية ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ يومين بنك مصر ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ 11 ساعة كريدي أجريكول ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ ساعة البنك التجارى الدولي CIB ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٣ جم منذ ساعتين بنك قناة السويس – ٤٫٤ جم ٤٫٤٤ جم منذ ساعة المصرف المتحد ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٣ جم منذ 3 أيام البنك الأهلي المصري ٤٫٤ جم ٤٫٤٣ جم منذ 5 ساعات بنك البركة ٤٫٣٤ جم ٤٫٤٨ جم منذ ساعة البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٣ جم منذ ساعة بنك التعمير و الاسكان ٤٫٣٣ جم ٤٫٤٨ جم منذ 3 أسابيع بنك مصر إيران للتنمية ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٥ جم منذ 24 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB ٤٫٣٩ جم ٤٫٤٤ جم منذ إسبوع البنك الأهلى اليونانى بمصر ٤٫٣٨ جم ٤٫٤٤ جم منذ 4 ساعات البنك المصري الخليجي ٤٫٤١ جم ٤٫٤٣ جم منذ 24 دقيقة بنك عودة ٤٫٤١ جم ٤٫٤٣ جم منذ ساعتين

أسعار باقي العملات مقابل الجنية المصري