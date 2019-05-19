سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصري 19-5-2019..اليورو يُسجل ارتفاع جديد

سعر الدولار اليوم أمام الجنية المصري نستعرضه لكم اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج في كافة البنوك شراء وبيع، خاصةً مع عودة عمل البنوك اليوم الأحد، حيث شهدت أسعار الدولار اليوم تراجع طفيف في بعض البنوك بنحو قرش واحد، حيث سجل بنك القاهرة في أحدث تعاملات له 16.98 للشراء مقابل 17.08 للبيع، وسجل سعر الدولار في المركزي 16.98 للشراء مقابل 17.11 جنية للبيع.

أسعار الدولار اليوم

شهدت أسعار العملات اليوم الأحد في مصر حالة من التباين من بين ارتفاع وانخفاض بشكل طفيف على مستوي العملات الأجنبية والعربية، وشهدت أسعار الدولار تراجع طفيف، وتراجعت أيضاً العملة السعودية مع بداية التعاملات اليومية بشكل طفيف في معظم البنوك أمام الجنية المصري.

بعد تعويم الجنية المصري أصبحت أسعار العملات في البنوك أمام الجنية المصري بشكل عام تُحدد وفق حالة العرض والطلب، واستطاع البنك المركزي مؤخراً بالقضاء على السوق السوداء، ومع بداية الشهر الكريم شهد الدولار عدة انخفاضات متتالية أمام الجنية، نتيجة لزيادة التدفقات الدولارية في الفترة الحالية.

سعر الدولار اليوم

مع عودة عمل البنوك مرة أخري اليوم الأحد، شهدت الورقة الخضراء تراجع جديد ولكن بشكل طفيف، ووفق آخر تحديثات من البنك الأهلي المصري فقد سجل الدولار للشراء 16.98 جنية مقابل 17.08 للبيع، وانخفضت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي من جديد، لتسجل 16.97 للشراء أمام 17.07 للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 16.98 17.08 البنك المركزي المصري 16.98 17.11 البنك الأهلي المصري 16.98 17.08 بنك الإسكندرية 16.98 17.08 المصرف المتحد 16.98 17.08 بنك بلوم مصر 16.99 17.09 بنك التعمير والإسكان 17 17.10 بنك كريدي أجريكول 17.01 17.11 بنك البركة 17.04 17.14

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي لليوم الثاني على التوالي كأعلى سعر للشراء مقارنة بأسعار العملة الأمريكية في البنوك الأخري عند 17.04 جنية للشراء مقابل 17.14 جنية للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي المصري

تباينت أسعار العملات أمام الجنية اليوم، وسجل الريال والدولار انخفاض طفيف، بينما شهد اليورو ارتفاع طفيف، ونتابع معكم أسعار العملات في البنوك لحظة بلحظة ورصدها في الحال.

أسعار العملات في الجدول السابق مُحدثة وفق آخر تحديثات في البنك الأهلي المصري.