سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019 في البنوك المصرية

نتعرف سوياً على سعر الدولار اليوم الأحد 16 يونيو 2019 مقابل الجنيه المصري، حيث كان استقر سعر الدولار نسبياً يوم أمس مقابل الجنيه في معظم البنوك والمصارف، وذلك يرجع لعدم وجود تعاملات في يومي الجمعة والسبت لأنهما عطلتين رسميتين، وفي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي استقر سعر الدولار في الكثير من البنوك وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري عند سعر 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك والمصارف والصرافات يؤثر على أسعار الذهب في مصر، حيث شهد سعر الذهب تذبذباً كبيراً ما بين هبوطاً وصعود مستمرين.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري سعر 16.71 جنيه للشراء، مقابل 16.81 للبيع وإليكم سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 16 يونيو 2019 في أغلب البنوك المصرية:

البنوك المصرية سعر الشراء بالجنيه المصري سعر الدولار البيع بالجنيه المصري البنك المركزي المصري 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 بنك مصر 16.71 16.81 بنك الإسكندرية 16.67 16.77 البنك التجاري الدولي 16.67 16.77 بنك أبوظبي الإسلامي 16.71 16.81 بنك عودة 16.68 16.87

واستقر سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية للشراء عند 16.67 جنيه مقابل 16.77 للبيع، كما سجل في بنك بركة سعر 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، أما بنك اتش اس بى سى HSBC فقد سجل فيه الدولار سعر 16.70 للبيع مقابل للشراء وكان سعر الدولار أمام الجنيه قد شهد تراجع خلال شهر رمضان، للمرة الأولى منذ قرار تعويم الجنيه، ومن خلال هذا التقرير نستمر على مدار الساعة في تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في كافة البنوك المصرية.