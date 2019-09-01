سعر الدولار اليوم الأحد 1-9-2019 مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك بيع وشراء

نستعرض لكم سعر الدولار اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار استقرار في البنك الأهلي المصري عند نفس المتوسطات التي اختتمت بها البنوك تعاملاتها مساء الخميس بقيمة 16.50 للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد تراجع طفيف ليُسجل الآن 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، واستقر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان لليوم الرابع على التوالي عند 16.49 جنيه شراء مقابل 16.59 جنيه للبيع.

الدولار مقابل الجنيه

شهد الدولار مقابل الجنيه استقرار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وهو الأعلى سعراً لشراء الدولار مقارنةً مع سعر الدولار في باقي البنوك، بينما سجل بنك التعمير والإسكان أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه طبقاً لأحدث تعاملات حتى الآن.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر إيران للتنمية 16.51 شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 16.5 جنيه شراء مقابل 16.6 للبيع.

البنك شراء بيع البنك العقاري المصري 16.51 16.61 بنك عودة 16.51 16.61 بنك الإستثمار العربي 16.51 16.61 البنك الأهلي المتحد 16.51 16.61 بنك المشرق 16.51 16.61 بنك أتش أس بى سى 16.51 16.61 البنك الأهلي المصري 16.50 16.60 بنك مصر 16.50 16.60 بنك قطر الوطني 16.50 16.60

وسجل الدولار في بنوك، المصرف العربي الدولي، بنك بلوم مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي بنحو 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع طبقاً لأحدث تعاملات حتى الآن.