سعر الدولار اليوم الأحد 12-5-2019 مقابل الجنية المصري..الورقة الخضراء تتراجع في 3 بنوك

سعر الدولار اليوم في مصر مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد شهد تراجع طفيف في بعض البنوك، حيث انخفض سعر الدولار للشراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقرشين ليسجل 17.13 للشراء مقابل 17.20 جنية للبيع، وسجل انخفاض طفيف أيضاً في بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول بنحو قرش واحد، ليسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وكريدي أجريكول 17.07 للشراء مقابل 17.17 للبيع.

سعر الدولار اليوم

مازال مصرف أبو ظبي الإسلامي يُسجل الأعلى سعر للشراء بنحو 17.13 للشراء مقابل 17.20 للبيع، وفق آخر تحديثات حتى الآن، فيما استقر سعر صرف الدولار في بعض البنوك مقارنة بأسعار الدولار مساء أمس السبت، وسجل استقرار في 7 بنوك، بينما انخفض في 3 أبرزهم الإسكندرية وكريدي أجريكول.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.13 17.20 بنك البركة 17.09 17.19 بنك المشرق 17.09 17.19 بنك القاهرة 17.07 17.17 بنك مصر 17.07 17.17 بنك الإسكندرية 17.07 17.17 كريدي أجريكول 17.07 17.17 البنك الأهلي المصري 17.07 17.17 البنك التجاري الدولي CIB 17.06 17.16

وسجل التجاري الدولي أقل سعر لبيع العملة الخضراء مقارنة بأسعار بيع الدولار في البنوك الأخري، ونتابع معكم على مدار اليوم سعر الدولار لحظة بلحظة، خاصةً وأن بكام الدولار انهارده هو أحد أبرز الأسئلة التي يسعي لمعرفتها المواطن.

سعر الدولار في السوق السوداء

لم يشهد الدولار في أسواق العملة أي تحركات مع بداية التعاملات الصباحية ليوم الأحد، واستقر سعر صرف الدولار عند 17.15 للشراء مقابل 17.25 للبيع، مع العلم بأن سعر الدولار في سوق العملة الآن أصبح يختلف من مكان لمكان، ولكن بفروق بسيطة، خاصةً بعد قرار البنك المركزي بتعويم العملة المصرية واتجاه المواطنين للبنوك لسد حاجاتهم من البنك بدلاً من السوق السوداء.