سعر الدولار اليوم الأحد 2-6-2019 مقابل الجنية المصري..انخفض في مصرف أبو ظبي الإسلامي

مع بداية التعاملات اليوم الأحد سجل سعر الدولار اليوم هبوطاً جديداً أمام الجنية المصري في معظم البنوك، وسجل سعر الدولار في مصر أبو ظبي الإسلامي أمام الجنية انخفاض بنحو 5 قروش، ليُسجل وفق أحدث تقارير 16.75 للشراء مقابل 16.85 للبيع، وانخفض الدولار مقابل الجنية في بنك القاهرة بنحو 3 قروش، ليُسجل الآن للشراء 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، وفي المركزي سجل تراجع جديد بأربعة قروش ليصل سعر الدولار في المركزي أمام الجنية 16.71 للشراء.

أسعار الدولار اليوم

تخضع أسعار الدولار في مصر لحالة العرض والطلب في المقام الأول، فيرتفع الدولار في حالة زيادة الطلب علي العملة الأمريكية، وينخفض كلما زاد المعروض منه، وهو ما يحدث الآن، زيادة في التدفقات الدولارية أدت لإنخفاض سعر الدولار اليوم، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 16.73 للشراء مقابل 16.83 للبيع.

سجل التجاري الدولي أقل سعر للبيع بنحو 16.80 جنية، فيما يُقدم الآن البنك العقاري المصري أفضل سعر لشراء الدولار بنحو 16.79 للشراء، فيما يُسجل للبيع 16.89 جنية.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج يومياً، ونرصد لكم أسعار بيع وشراء العملات أمام الجنية، علماً بأن المركزي قد قرر مؤخراً بأن يوم الثلاث عطلة رسمية في البنوك تزامناً مع عيد الفطر المبارك، وسوف تبدأ العطلة الرسمية من بداية يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 وحتى 6 يونيو 2019، ومن المتوقع استقرار سعر الدولار في فترة عيد الفطر المبارك 2019.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك مصر 16.75 16.85 بنك المشرق 16.74 16.84 بنك البركة 16.74 16.84 بنك قناة السويس 16.73 16.83 المصرف المتحد 16.72 16.82 بنك الإسكندرية 16.72 16.82 البنك المركزي المصري 16.71 16.83 بنك قطر الوطني 16.70 16.80 البنك التجاري الدولي 16.70 16.80

وسجل الدولار في التعمير والإسكان اليوم الأحد 16.72 للشراء مقابل 16.82 للبيع، وفي بنك البركة ارتفاع بشكل طفيف ليُسجل 16.74 جنية للشراء مقابل 16.84 للبيع، وأخيراً سجل الدولار في بنك أتش أس بى سى للشراء 16.74 جنية.

أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم نقدمه لكم عبر كلمة دوت أورج بشكل يومياً مع مراعاة تحديث الأسعار أول بأول، سجل الريال مقابل الجنية في البنوك استقرار تام ليسجل 4.54 للشراء أمام 4.50 للبيع، وسجل اليورو أحد أكثر العملات طلباً بعد الدولار للشراء في بنك مصر 18.64 للشراء مقابل 18.84 جنية، إليكم أحدث أسعار العملات مقابل الجنية في البنك الأهلي المصري.

وسجل الدينار الكويتي للشراء 55.02 جنية، فيما وصل الإسترليني أمام الجنية في أحدث تعاملات الأحد طبقاً لبنك الإسكندرية 21.06 جنية للشراء مقابل 21.26 جنية.