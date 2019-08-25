سعر الدولار اليوم الأحد 25 أغسطس 2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية .. أسعار صرف العملات وفقاً للبنك المركزي

نتابع معكم زوارنا الكرام كافة صرف أسعار العملات اليوم الأحد 25-8-2019 في البنوك المصرية، حيث يبحث الكثير من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ومن خلال الجدول التالي يتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري،من أهم تلك العملات (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الأحد 25-8-2019

من المحلوظ أنه شهدت أسعار العملات حالة من التراجع التدريجي، فقد سجل سعر صرف الدولار بين 16.48 إلى 16.53 للشراء، بينما سجل سعر البيع بين 16.58 إلى 16.63، بينما سجل سعر اليورو اليوم قد استقر في معظم البنوك.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد 25/8/2019 في البورصة المصرية والسوق المحلي

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية مقابل الجنيه