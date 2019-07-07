سعر الدولار اليوم الأحد 7 يوليو 2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء.. وتوقعات الخبراء خلال الأشهر القادمة

سعر الدولار إنخفض خلال الآونة الأخيرة، وتحديداً في الأسبوع الماضي، ليفقد خمسة عشر قرشاً، وتنطلق المعاملات البنكية اليوم الأحد 7 يوليو 2019م على ما إستقرت به الورقة الخضراء يوم الخميس الماضي، وعلى نحو متصل، جاءت أسعار الدولار في السوق السوداء اليوم أيضاً منخفضة بعض القروش وثبت عند 16.75 جنيهاً، وبذلك يشهد ثباتاً خلال بداية الأسبوع الجاري؛ نتيجة التوازن بين الطلب مع توافر الدولار داخل الأسواق المصرية، والكثير من المواطنين يترقب تلك التغيرات التي تطرأ على العملة الصعبة.

سعر الدولار اليوم

ونتابع بشكل دوري حركة العملة الأمريكية في الأسواق المصرية وداخل البنوك؛ حرصاً منا على توفير كل ما هو جديد من أجل القراء الذين يبحثون عن أسعار الدولار، وقد سجل في البنك المركزي المصري في صباح اليوم 16.56 جنيه للشراء، والبيع 16.66 جنيه، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجل الدولار 16.65 جنيه للشراء بينما للبيع 16.75 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.58 جنيه للشراء، والبيع 16.73 جنيه، وسجل الدولار في بنك مصر 16.58 للشراء بينما 16.68 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 16.56 جنيه للشراء بينما البيع 16.66 جنيه.

حركة الدولار في الأسواق المصرية

وبناءاً على المتابعة للتغيرات التي يشهدها سعر الدولار أمام العملة المصرية، فقد إنخفض بما يقرب من 126 قرشاً في الستة أشهر الأخيرة من الآن، ليستقر بشكل نسبي عند 16.74 جنيه، وجاء ذلك بعد موجة لطمت الدولار لينخفض إلى 16.50 جنيه خلال الأشهر الثلاثة القادمة، وفقاً لبعض التوقعات، وجاء تنبؤات أخرى تعكس ذلك وتشير بأن الدولار سوف يرتفع في مصر خلال أخر ثلاثة أشهر من العام الجاري 2019م، أي شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.