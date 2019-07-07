سعر الدولار اليوم الأحد 7 يوليو 2019 في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية

سنتابع معكم من خلال هذا الموضوع سعر الدولار اليوم الأحد 7 يوليو 2019، والعوامل المؤثرة في ارتفاع او انخفاض سعر العملة الخضراء في السوق المصري، والجدير بالذكر أن سعر الدولار ارتفع منذ عام 2011، ومع ارتفاع الطلب عليه ارتفع سعره في السوق السوداء، ولكن حاليا تمت السيطرة على السوق السوداء واصبح سعره مقاربا لسعر الدولار في البنوك المصرية، نتيجة للقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية بخصوص هذا الأمر، وتحسن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وخلال الأسبوع الماضي تراجع سعر صرف الدولار امام الجنيه، ولكن عاد مجددا للاستقرار ليصل سعره اليوم في البنك المركزي إلى ١٦٫٦٧٥٥ ، وسنقدم لكم اليوم سعر صرف الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك سعر البيع سعر الشراء البنك المركزي المصري ١٦٫٦٧٥٥ ١٦٫٥٤٧٨ بنك مصر ١٦٫٦٨ ١٦,٥٨ البنك الأهلي ١٦,٦٨ ١٦,٥٨ بنك التعمير والإسكان ١٦٫٦٦ ١٦,٥٦ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية CAIB ١٦٫٧٥ ١٦,٥٦ بنك الإسكندرية ١٦٫٦٥ ١٦,٥٥

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

يعد البنك المركزي المصري هو المحدد لسعر الدولار في البنوك المصرية، والسوق المصري عامة، كما أن المعاملات الرسمية في الدولة، تتم حسب سعر صرف الدولار المحدد من البنك المركزي المصري، وكل بنك من البنوك المصرية تحدد سعر صرف الدولار حسب احتياطاته النقدية، وسجل سعر البيع في البنك المركزي وسعر الشراء ، ويهتم المواطن المصري بمعرفة سعر الدولار كل يوم، بسبب معاملاته في البيع والشراء خاصة الشركات ورجال الأعمال، وأصحاب الأعمال التجارية، كما أن سعر الدولار يؤثر على أسعار السلع الغذائية وغيرها.