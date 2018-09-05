سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-9-2018 مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية وأسواق العملة

بعد تعويم الجنية المصري أصبح البحث عن سعر الدولار اليوم يمثل نسبة كبيرة من عمليات البحث اليومية من قبل المواطنين في مصر نتيجة للتغيرات التي شهدها منذ أواخر عام 2016 ومنذ بداية العام الحالي وشهد الدولار نوعاً من الاستقرار التام مقابل الجنية، وفي أحدث تقارير صادرة من البنك الأهلي المصري سجل الدولار للشراء 17.78 جنية.

فيما سجل بنك البركة أعلى سعر للشراء بقيمة 17.85 للشراء مقارنة بأسعار الشراء في البنوك المصرية الأخرى، واستقر البنك العربي ليقدم أفضل سعر للبيع بقيمة 17.70 جنية مقابل الدولار الواحد، الجدير بالذكر أن نسبة الإقبال الأكثر أصبحت تجاه البنوك المصرية بعكس الفترات ما قبل التعويم والتي كان فيها يكثر الإقبال على السوق السوداء من قبل المواطنين.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

فيما استقر سعر صرف الدولار أمام الجنية في بنك الإسكندرية بنحو 17.82 مقابل الشراء فيما سجل 17.92 للبيع، وسجل الدولار في بنك القاهرة 17.82 للشراء مقابل 17.92 للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع كريدي أجريكول 17.85 17.95 بنك القاهرة 17.82 17.92 بنك البركة 17.85 17.95 بنك عودة 17.82 17.92 بنك الإسكندرية 17.82 17.92 بنك مصر 17.77 17.87 HSBC 17.82 17.92 التجاري الدولي CIB 17.83 17.93 مصرف أبو ظبي الاسلامي 17.83 17.93

مع العلم بأن أسعار الدولار في الجدول السابق وفق آخر تحديثات من البنوك وسوف يتم تحديث سعر الدولار في حالة وجود تغييرات على مدار اليوم.

سعر الدولار في السوق السوداء

تخطت قيمة الدولار في السوق السوداء للبيع حاجز ال18 جنية ليسجل وفق آخر تقارير 18.02 مقابل الدولار الواحد، فيما سجل للشراء 17.89 جنية، وقد شهدت أسواق العملة حالة شديدة من الركود عاني منها الكثير من تجار السوق السوداء منذ تعويم الجنية المصري.