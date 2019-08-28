سعر الدولار اليوم الأربعاء 28-8-2019 مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك

سعر الدولار اليوم في البنوك ومتابعة مستمرة بشكل يومي عبر موقع كلمة دوت أورج لرصد كافة التغييرات التي تطرأ على الورقة الخضراء في مصر، حيث سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس ارتفاع جديد بداية مع تعاملات اليوم الأربعاء بنحو قرش واحد ليُسجل الآن وفق أحدث تقارير 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما تراجع في بنك البركة وسجل 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.54 جنيه، بينما سجل بنك التعمير والإسكان أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.59 جنيه، أعلى سعر للشراء أي أفضل بنك تبيع له، بينما أقل سعر لبيع الدولار أي أفضل بنك تشتري منه الدولار، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك أمام الجنيه المصري بنحو 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرار لليوم الثاني على التوالي عند 16.5 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه بيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت الورقة الخضراء للشراء 16.5 شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع بنك القاهرة 16.53 16.63 المصرف المتحد 16.51 16.61 كريدي أجريكول 16.5 16.60 البنك الأهلي المصري 16.50 16.60 بنك مصر 16.50 16.60 البنك العربي الأفريقي الدولي 16.50 16.60 بنك التعمير والإسكان 16.49 16.59 بنك عودة 16.51 16.61 بنك قطر الوطني 16.53 16.63

وسجل سعر الدولار اليوم في البنوك في البنك الأهلي المتحد للشراء 16.54 جنيه بينما سجل للبيع 16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

نتابع معكم سعر الدولار اليوم الأربعاء على مدار اليوم لحظة بلحظة من خلال الجدول التالي والذي يضم أسعار الدولار في البنوك وفق آخر تحديث، ويتم تحديث جدول الأسعار لحظة بلحظة فور حدوث تغييرات جديدة في قيمة الدولار مقابل الجنيه.

سعر صرف الدولار في الجدول السابق يتم تحديثه بشكل تلقائي من داخل البنوك.