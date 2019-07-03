سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019 خلال التعاملات الصباحية في بنوك مصر المختلفة

سعر الدولار في مصر بمختلف البنوك بدأ في التراجع منذ الأسبوع الماضي، بعد أن تخطى حاجز الـ 17 جنيه في الآونة السابقة، واستمر في الإنخفاض إلى أن وصل 16.65 جنيه مقابل الشراء في الكثير من البنوك وعلى رأسهم البنك المركزي المصري، بينما سعر البيع 16.75 جنيه مقابل البيع، إلا أنه في السوق السوداء قد يتغير السعر بين حين وآخر.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

وحرصًا منا على متابعة أسعار العملات في شتى البنوك المصرية العام والخاص، ومتابعة العملة الصعبة وتغيراتها أمام الجنيه المصري، إليكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019م خلال التعاملات الصباحية، والتي شهدت إستقرارًا نسبي مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.64 جنيه للشراء.

16.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.66 جنيه للشراء.

16.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.65 جنيه للشراء.

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.65 جنيه للشراء

16.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.66جنيه للشراء.

16.76 جنيه للبيع.