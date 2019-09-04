سعر الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

ارتقع سعر الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019، ارتفاع طفيف في سعر الشراء ولكن مازال محتفظاُ بسعر البيع، وسجل أفضل شراء من بنك المشرق بسعر 16.53 جنيه وافضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 16.60 جنيه.







ومن خلال تلك التقرير سوف نعرض معكم في جداول خاصة تضمن أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية، وكذل أسعار باقي العملات اليوم ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد .







سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.52 البنك المصرى لتنمية الصادرات أقل سعر للبيع: 16.60 بنك الإسكندرية







البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك قناة السويس 16.52 16.62 18 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.52 16.62 21 ساعة بنك عودة 16.52 16.62 ساعة واحدة بنك المشرق 16.52 16.62 23 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 16.52 16.62 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 16.51 16.61 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 16.51 16.61 6 أيام بنك التنمية الصناعية 16.51 16.61 6 أيام البنك العقاري المصري العربي 16.51 16.61 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.51 16.61 6 أيام كريدى أجريكول 16.51 16.61 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.51 16.61 أسبوع واحد بنك التعمير والإسكان 16.51 16.61 3 أيام المصرف المتحد 16.51 16.61 26 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 16.51 16.61 7 أيام بنك البركة 16.51 16.61 7 أيام بنك بلوم 16.50 16.60 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 16.50 16.63 18 ساعة بنك الإسكندرية 16.50 16.60 أسبوع واحد البنك العربي الأفريقي الدولى 16.50 16.60 أسبوع واحد بنك مصر 16.50 16.60 أسبوع واحد البنك الأهلي المصري 16.50 16.60 أسبوع واحد البنك التجاري الدولي (CIB) 16.50 16.60 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 16.50 16.60 أسبوع واحد البنك الأهلى اليونانى 16.50 16.60 أسبوع واحد البنك الزراعى المصرى 16.50 16.60 3 أيام







سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.40 البنك المصرى الخليجى أقل سعر للبيع: 4.43 البنك العربي الأفريقي الدولى







البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك المصرى الخليجى 4.40 4.43 يوم واحد بنك عودة 4.40 4.43 ساعة واحدة اتش اس بى سى HSBC 4.40 4.43 أسبوع واحد البنك المركزى المصرى 4.40 4.43 18 ساعة بنك بلوم 4.40 4.43 36 دقيقة المصرف العربى الدولى 4.40 4.43 20 ساعة بنك قناة السويس 4.39 4.43 18 ساعة بنك مصر 4.39 4.43 ساعة واحدة البنك الأهلي المصري 4.39 4.43 6 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.39 4.43 21 ساعة بنك المشرق 4.39 4.43 23 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.38 4.43 يومين البنك الزراعى المصرى 4.38 4.44 3 أيام البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.38 4.43 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.38 4.43 أسبوع واحد بنك الكويت الوطني NBK 4.38 4.44 18 ساعة كريدى أجريكول 4.38 4.43 يومين بنك مصر إيران التنمية 4.38 4.44 22 ساعة المصرف المتحد 4.37 4.43 37 دقيقة البنك الأهلى اليونانى 4.37 4.44 24 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.37 4.43 أسبوع واحد بنك الإسكندرية 4.37 4.43 6 أيام بنك التنمية الصناعية 4.37 4.43 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.37 4.47 يومين بنك البركة 4.33 4.46 5 ساعات بنك التعمير والإسكان 4.32 4.48 أسبوع واحد

متوسط سعر باقي العملات

سعر اليورو اليوم

أعلى سعر للشراء: 18.19 بنك البركة أقل سعر للبيع: 18.18 المصرف العربى الدولى

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك البركة 18.19 18.49 6 أيام بنك عودة 18.12 18.25 ساعة واحدة المصرف المتحد 18.11 18.24 37 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.11 18.24 37 دقيقة اتش اس بى سى HSBC 18.11 18.24 47 دقيقة البنك الأهلي المصري 18.10 18.23 ساعة واحدة بنك مصر 18.10 18.23 ساعة واحدة البنك التجاري الدولي (CIB) 18.10 18.23 38 دقيقة البنك العربي الأفريقي الدولى 18.10 18.23 ساعة واحدة بنك الإسكندرية 18.06 18.26 يومين بنك المشرق 18.06 18.24 23 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 18.06 18.24 18 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.06 18.24 21 ساعة بنك قناة السويس 18.05 18.24 18 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.22 22 ساعة بنك التنمية الصناعية 18.05 18.23 يوم واحد البنك العقاري المصري العربي 18.05 18.23 يوم واحد كريدى أجريكول 18.04 18.23 20 ساعة البنك المركزى المصرى 18.04 18.18 18 ساعة بنك بلوم 18.04 18.21 21 ساعة البنك الأهلى اليونانى 18.04 18.21 24 ساعة البنك المصرى الخليجى 18.04 18.23 20 ساعة بنك التعمير والإسكان 18.03 18.39 3 أيام المصرف العربى الدولى 18.03 18.18 20 ساعة بنك مصر إيران التنمية 18.02 18.26 22 ساعة البنك الزراعى المصرى 1.00 18.23 22 ساعة