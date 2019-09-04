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سعر الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

بواسطة حنان الزهيري 0

ارتقع سعر الدولار اليوم الأربعاء 4/9/2019، ارتفاع طفيف في سعر الشراء ولكن مازال محتفظاُ بسعر البيع، وسجل أفضل شراء من بنك المشرق بسعر 16.53 جنيه وافضل بيع من بنك الإسكندرية بسعر 16.60 جنيه.



ومن خلال تلك التقرير سوف نعرض معكم في جداول خاصة تضمن أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية، وكذل أسعار باقي العملات اليوم ، تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليلصكم المزيد .

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سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للشراء: 16.52
البنك المصرى لتنمية الصادرات
أقل سعر للبيع: 16.60
بنك الإسكندرية


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك قناة السويس16.5216.6218 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات16.5216.6221 ساعة
بنك عودة16.5216.62ساعة واحدة
بنك المشرق16.5216.6223 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK16.5216.6218 ساعة
البنك المصرى الخليجى16.5116.61أسبوع واحد
بنك مصر إيران التنمية16.5116.616 أيام
بنك التنمية الصناعية16.5116.616 أيام
البنك العقاري المصري العربي16.5116.613 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)16.5116.616 أيام
كريدى أجريكول16.5116.61يومين
اتش اس بى سى HSBC16.5116.61أسبوع واحد
بنك التعمير والإسكان16.5116.613 أيام
المصرف المتحد16.5116.6126 دقيقة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية16.5116.617 أيام
بنك البركة16.5116.617 أيام
بنك بلوم16.5016.60أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى16.5016.6318 ساعة
بنك الإسكندرية16.5016.60أسبوع واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى16.5016.60أسبوع واحد
بنك مصر16.5016.60أسبوع واحد
البنك الأهلي المصري16.5016.60أسبوع واحد
البنك التجاري الدولي (CIB)16.5016.60أسبوع واحد
المصرف العربى الدولى16.5016.60أسبوع واحد
البنك الأهلى اليونانى16.5016.60أسبوع واحد
البنك الزراعى المصرى16.5016.603 أيام

 

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سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 4.40
البنك المصرى الخليجى
أقل سعر للبيع: 4.43
البنك العربي الأفريقي الدولى


البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى4.404.43يوم واحد
بنك عودة4.404.43ساعة واحدة
اتش اس بى سى HSBC4.404.43أسبوع واحد
البنك المركزى المصرى4.404.4318 ساعة
بنك بلوم4.404.4336 دقيقة
المصرف العربى الدولى4.404.4320 ساعة
بنك قناة السويس4.394.4318 ساعة
بنك مصر4.394.43ساعة واحدة
البنك الأهلي المصري4.394.436 أيام
البنك المصرى لتنمية الصادرات4.394.4321 ساعة
بنك المشرق4.394.4323 ساعة
البنك التجاري الدولي (CIB)4.384.43يومين
البنك الزراعى المصرى4.384.443 أيام
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)4.384.43يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية4.384.43أسبوع واحد
بنك الكويت الوطني NBK4.384.4418 ساعة
كريدى أجريكول4.384.43يومين
بنك مصر إيران التنمية4.384.4422 ساعة
المصرف المتحد4.374.4337 دقيقة
البنك الأهلى اليونانى4.374.4424 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى4.374.43أسبوع واحد
بنك الإسكندرية4.374.436 أيام
بنك التنمية الصناعية4.374.43يومين
البنك العقاري المصري العربي4.374.47يومين
بنك البركة4.334.465 ساعات
بنك التعمير والإسكان4.324.48أسبوع واحد

متوسط سعر باقي العملات

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4/9/2019 في البورصة المصرية الرئيسية

سعر اليورو اليوم

 

أعلى سعر للشراء: 18.19
بنك البركة
أقل سعر للبيع: 18.18
المصرف العربى الدولى
البنكسعر الشراءسعر البيعآخر تحريك منذ
بنك البركة18.1918.496 أيام
بنك عودة18.1218.25ساعة واحدة
المصرف المتحد18.1118.2437 دقيقة
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)18.1118.2437 دقيقة
اتش اس بى سى HSBC18.1118.2447 دقيقة
البنك الأهلي المصري18.1018.23ساعة واحدة
بنك مصر18.1018.23ساعة واحدة
البنك التجاري الدولي (CIB)18.1018.2338 دقيقة
البنك العربي الأفريقي الدولى18.1018.23ساعة واحدة
بنك الإسكندرية18.0618.26يومين
بنك المشرق18.0618.2423 ساعة
بنك الكويت الوطني NBK18.0618.2418 ساعة
البنك المصرى لتنمية الصادرات18.0618.2421 ساعة
بنك قناة السويس18.0518.2418 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية18.0518.2222 ساعة
بنك التنمية الصناعية18.0518.23يوم واحد
البنك العقاري المصري العربي18.0518.23يوم واحد
كريدى أجريكول18.0418.2320 ساعة
البنك المركزى المصرى18.0418.1818 ساعة
بنك بلوم18.0418.2121 ساعة
البنك الأهلى اليونانى18.0418.2124 ساعة
البنك المصرى الخليجى18.0418.2320 ساعة
بنك التعمير والإسكان18.0318.393 أيام
المصرف العربى الدولى18.0318.1820 ساعة
بنك مصر إيران التنمية18.0218.2622 ساعة
البنك الزراعى المصرى1.0018.2322 ساعة

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حنان الزهيري

    مهندسة زراعية ، محررة بموقع كلمة ونجوم مصرية ومواقع آخري



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