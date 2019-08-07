 التخطي إلى المحتوى

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-8-2019 مقابل الجنيه في جميع البنوك

كتب عبدالعزيز علىفي آخر تحديث

سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء في المصرف المتحد ارتفاع طفيف ليُسجل وفق آخر تقارير 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر منذ يومين عند 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار مقابل الجنيه أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه.

أسعار الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل بنك يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.53 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 16.48 جنيه شراء مقابل 16.58 جنيه بيع، ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم لحظة بلحظة بالتزامن مع التغييرات التي أصبحت تشهدها العملات من وقت لأخر وفق حالة العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه في بنك البركة سجل للشراء 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في التعمير والإسكان للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع، وفي بنك عودة بلغت قيمة الدولار أمام الجنيه 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية للشراء 16.48 جنيه مقابل 16.58 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك وفق أحدث تقارير حتى الآن 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل في كل من بنك بلوم مصر، بنك قطر الوطني، بنك مصر إيران للتنمية 16.50 جنيه للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

سوف يهمك:

عن الكاتب

عبدالعزيز على

محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.