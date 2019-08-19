سعر الدولار اليوم الإثنين 19-8-2019 في كافة البنوك بمصر

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مع بداية التعاملات الصباحية ارتفاع بنحو 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليُسجل الآن وفق أخر تقارير 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.66 جنيه، ليُصبح الآن من جديد مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار، بينما استقر أقل سعر لبيع الدولار بمصر في بنك مصر بقيمة 16.62 جنيه في أحدث تعاملات حتى الآن.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك البركة عند 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه للبيع لليوم الثالث على التوالي، بينما سجل في كريدي أجريكول للشراء 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه بيع، واستقر سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي لليوم الثالث على التوالي عند 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

وسجل الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد طبقاً لأخر تحديث منذ ساعة عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر صرف الدولار في البنوك بمصر بنحو 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين

استقر سعر صرف الدولار اليوم الإثنين في بنك القاهرة عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني شراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع، وسجل في بنك الإسكندرية 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في الأهلي المصري عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، بينما سجل العقاري المصري 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع طبقاً لأحدث تقارير حتى الآن.