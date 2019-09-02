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سعر الدولار اليوم
سعر الدولار
أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم الإثنين 2-9-2019 مقابل الجنيه في أكثر من 10 بنوك

سعر الدولار اليوم

بواسطة عبدالعزيز على 0

شهد سعر الدولار اليوم في جميع بنوك مصر استقرار تام مقابل الجنيه المصري وذلك وفق أحدث تقارير صادرة من البنوك، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار عند 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك القاهرة والإسكندرية للشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرار لليوم السادس على التوالي عند 16.5 شراء مقابل 16.60 جنيه بيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار مقابل الجنيه (شراء) بقيمة 16.52 جنيه، بينما سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.60 جنيه، وسجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، وفي بنك البركة بلغت قيمة الدولار 16.51 شراء مقابل 16.61 جنيه بيع.



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم مع بداية التعاملات في البنوك، وسجل سعر الدولار في بنك بلوم مصر 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه بيع، وسجل في المصرف العربي الدولي 16.5 جنيه شراء مقابل 16.6 جنيه بيع، وإليكم أحدث أسعار الدولار في البنوك:

اسم البنكسعر الشراء بالجنيهسعر البيع بالجنيه
بنك الإسكندرية16.516.6
بنك مصر16.516.6
البنك العربي الأفريقي الدولي16.516.6
بنك البركة16.5116.61
بنك سايب16.5116.61
المصرف المتحد16.5116.61
بنك المشرق16.5116.61
بنك غودة16.5116.61
بنك أتش أس بى سى16.5116.61

وفي بنك الكويتي الوطني سجل الدولار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 16.51 جنيه للشراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل في التعمير والإسكان 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

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عبدالعزيز على

    محرر الأخبار العاجلة في موقع كلمة دوت أورج، حاصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة الزقازيق، مهتم بتصميم المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الويب



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