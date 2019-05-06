سعر الدولار اليوم الإثنين 6-5-2019 بالبنوك والسوق السوداء

بدأت تعاملات صباح اليوم الإثنين 6-5-2019 بتراجع طفيف لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بقيمة قرشين حيث سجل في بنكي مصر، والأهلي المصري 17.10 جنيها للشراء، بينما سجل 17.20جنيها للبيع ويستقر في باقي البنوك على نفس سعر نهاية تعاملات أمس الأحد وشهدت الورقة الخضراء تراجعات متتالية منذ شهرين وذلك مؤشر لتحسين الوضع الإقتصادي المصري ومن المتوقع أن يتعافى الجنيه المصري بشكل أكبر في الفترة القادمة مما يساعد على انخفاض الأسعار لجميع السلع والمستلزمات المعيشية التي تعتمد على الاستيراد.

سعر الدولار اليوم بالبنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 17.15 17.23 أسبوعين اتش اس بى سى HSBC 17.14 17.24 أسبوعين بنك البركة 17.12 17.22 15 دقيقة البنك المصرى الخليجى 17.12 17.22 45 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.12 17.22 ساعة واحدة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.12 17.22 ساعتين بنك المشرق 17.11 17.21 20 ساعة بنك التنمية الصناعية 17.12 17.22 أسبوعين البنك العقاري المصري العربي 17.12 17.22 ساعة واحدة بنك بلوم 17.11 17.21 19 ساعة بنك قناة السويس 17.11 17.21 4 أيام بنك التعمير والإسكان 17.11 17.21 19 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 17.11 17.21 20 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.11 17.21 ساعة واحدة البنك المركزى المصرى 17.10 17.20 21 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.10 17.20 19 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 17.10 17.20 20 ساعة البنك الأهلى اليونانى 17.10 17.20 ساعة واحدة البنك الزراعى المصرى 17.10 17.20 ساعة واحدة المصرف العربى الدولى 17.10 17.20 يوم واحد المصرف المتحد 17.10 17.20 15 دقيقة بنك الإسكندرية 17.10 17.20 20 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 17.10 17.20 20 ساعة بنك مصر 17.10 17.20 21 ساعة البنك الأهلي المصري 17.10 17.20 21 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.10 17.20 أسبوعين كريدى أجريكول 17.10 17.20 20 ساعة بنك عودة 17.10 17.20 ساعة واحدة

سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء.

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين في السوق السوداء 17.15 جنيه للشراء بينما سجل 17.25 جنيه للبيع, وتسير حركة البيع والشراء للعملة الخضراء بشكل متوازن على مستوى كل البنوك