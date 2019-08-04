سعر الدولار اليوم الاحد 4-8- 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الاحد 4 أغسطس 2019، وقد شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى اسواق العملات والصرافة فى البنوك الحكومية والخاصة، وقد سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.55 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فقد سجل اقل قيمة فى لبيع الدولار وهي 16.59 جنيه مصري، ونتابع معكم خلال الجدول التالي أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنوك، ومع متابعه يومية لاسعار العملات الاجنبية والعربية .
سعر الدولار اليوم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٦٫٤٩٨٢ جم
|١٦٫٦١٥٣ جم
|منذ يومين
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 3 أيام
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|بنك الاسكندرية
|١٦٫٤٩ جم
|١٦٫٥٩ جم
|منذ 3 أيام
|بنك مصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 4 أيام
|كريدي أجريكول
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 3 أيام
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ 4 أيام
|بنك قناة السويس
|١٦٫٥١ جم
|١٦٫٦١ جم
|منذ يومين
|المصرف المتحد
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلي المصري
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 4 أيام
|بنك البركة
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 4 أيام
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٥١ جم
|١٦٫٦١ جم
|منذ يومين
|بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ يومين
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ يومين
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 4 أيام
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 4 أيام
|البنك المصري الخليجي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 4 أيام
|بنك عودة
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ يومين
التعليقات