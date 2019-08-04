سعر الدولار اليوم الاحد 4-8- 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الاحد 4 أغسطس 2019، وقد شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى اسواق العملات والصرافة فى البنوك الحكومية والخاصة، وقد سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.55 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فقد سجل اقل قيمة فى لبيع الدولار وهي 16.59 جنيه مصري، ونتابع معكم خلال الجدول التالي أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنوك، ومع متابعه يومية لاسعار العملات الاجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم