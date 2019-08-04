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سعر الدولار اليوم الاحد 4-8- 2019 فى البنوك المصرية

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الاحد 4-8- 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الاحد 4 أغسطس 2019، وقد شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى اسواق العملات والصرافة فى البنوك الحكومية والخاصة، وقد سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.55 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فقد سجل اقل قيمة فى  لبيع الدولار وهي 16.59 جنيه مصري، ونتابع معكم خلال الجدول التالي أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى البنوك، ومع متابعه يومية لاسعار العملات الاجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٤٩٨٢ جم١٦٫٦١٥٣ جممنذ يومين
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 3 أيام
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
بنك الاسكندرية١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ 3 أيام
بنك مصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 4 أيام
كريدي أجريكول١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 3 أيام
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 4 أيام
بنك قناة السويس١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يومين
المصرف المتحد١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 4 أيام
بنك البركة١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 4 أيام
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يومين
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 4 أيام
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 4 أيام
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 4 أيام
بنك عودة١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يومين

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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