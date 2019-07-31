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سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة  دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى عدد من البنوك الخاصة والحكومية،  حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.56 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فبلغت قيمة الدولار اقل سعر للبيع بـ 16.06 جنيه مصري، فى الجدول التالي نقدم لكم سعر الدولار مقابل الجنيه فى مختلف البنوك، مع تقديم تحديث يومي لاسعار العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٥٠١٦ جم١٦٫٦٢٣٩ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 17 ساعة
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جممنذ يوم
بنك الاسكندرية١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 12 ساعة
بنك مصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 16 ساعة
كريدي أجريكول١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 19 ساعة
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 16 ساعة
بنك قناة السويس١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يوم
المصرف المتحد١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 16 ساعة
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 17 ساعة
بنك البركة١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 14 ساعة
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 16 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 13 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 18 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 14 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 15 ساعة
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 16 ساعة
بنك عودة١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 15 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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