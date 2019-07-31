سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى عدد من البنوك الخاصة والحكومية، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.56 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فبلغت قيمة الدولار اقل سعر للبيع بـ 16.06 جنيه مصري، فى الجدول التالي نقدم لكم سعر الدولار مقابل الجنيه فى مختلف البنوك، مع تقديم تحديث يومي لاسعار العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٦٫٥٠١٦ جم
|١٦٫٦٢٣٩ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 17 ساعة
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٥٦ جم
|١٦٫٦٦ جم
|منذ يوم
|بنك الاسكندرية
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ 12 ساعة
|بنك مصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 16 ساعة
|كريدي أجريكول
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 19 ساعة
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ 16 ساعة
|بنك قناة السويس
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يوم
|المصرف المتحد
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك البركة
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 14 ساعة
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 16 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 13 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 18 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 14 ساعة
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك المصري الخليجي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 16 ساعة
|بنك عودة
|١٦٫٥١ جم
|١٦٫٦١ جم
|منذ 15 ساعة
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