سعر الدولار اليوم الاربعاء 31 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الاربعاء 31 يوليو 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى عدد من البنوك الخاصة والحكومية، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.56 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فبلغت قيمة الدولار اقل سعر للبيع بـ 16.06 جنيه مصري، فى الجدول التالي نقدم لكم سعر الدولار مقابل الجنيه فى مختلف البنوك، مع تقديم تحديث يومي لاسعار العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم