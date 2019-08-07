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سعر الدولار اليوم الاربعاء 7-8- 2019 فى البنوك المصرية

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

يبحث الكثيرون عن  “سعر الدولار اليوم” الاربعاء 7 أغسطس 2019، خلال متابعتنا المستمرة لاسعار الصرافة والبنوك مع تحديث مستمر،  وقد سجل بنك قناة السويس  فقد سجل اقل قيمة فى لبيع الدولار وهي 16.58 جنيه مصري، وقد سجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.53 جنيه مصرى، ونقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج من خلال متابعتنا المستمرة احدث أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك، ومع تحديث دائم لاسعار العملات الاجنبيه والعربية .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى  البنك العربي الافريقي الدولي 16.5 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وسجل فى بنك عودة 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، وفى البنك المركزي المصري سجل 16.49 للشراء مقابل 16.62 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB سجل 16.49 للشراء مقابل 16.59 للبيع،  وفى بنك مصر سجل 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، ومن خلال الجدول التالي نوضح سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك مقابل الجنية المصري .

سعر الدولار
أسعار الدولار اليوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٣ جم
بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٥٨ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٤٩٣ جم١٦٫٦٢٠٨ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 19 ساعة
بنك مصر١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يومين
كريدي أجريكول١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ 14 ساعة
بنك قناة السويس١٦٫٤٨ جم١٦٫٥٨ جممنذ 15 ساعة
المصرف المتحد١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 19 ساعة
البنك الأهلي المصري١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يومين
بنك البركة١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 5 دقائق
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 19 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ يوم
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 17 ساعة
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يوم
البنك المصري الخليجي١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 21 ساعة
بنك عودة١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 21 ساعة

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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