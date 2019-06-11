سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-6-2019 مقابل الجنيه..بنك البركة يُسجل 16.71 للشراء

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مساء أمس الإثنين هبوط مفاجئ في البنوك بنحو قرشين في بنك مصر والأهلي المصري، ليُسجل وفق أخر تقارير اليوم الثلاثاء 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، لينخفض متوسط سعر صرف الدولار 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع في أحدث تقارير للورقة الخضراء في مصر، جديراً بالذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت استقرار منذ قرار المركزي بالإجازة الرسمية في البنوك تزامناً مع عيد الفطر، ليشهد الدولار تحركات جديدة مع بداية التعاملات عقب نهاية العطلة.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء

وفق التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء، استقرت أسعار الدولار اليوم أمام الجنية على نفس متوسطات الأسعار التي اختتمت بها البنوك عملها مساء أمس الإثنين، جديراً بالذكر أن آليات العرض والطلب بعد التعويم أصبحت في المقام الأول التي يتم تحديد قيمة أسعار العملات في البنوك بناء عليها، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل بنك يُقدم أعلى سعر للشراء بنحو 16.74 جنية للشراء مقابل 16.84 للبيع.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنية في بنك الإسكندرية بعد إنخفاض مساء أمس بنحو 3 قروش، ليُسجل 16.67 للشراء مقابل 16.77 للبيع وهو أفضل بنك يُقدم أقل سعر لبيع الورقة الخضراء بالمقارنة مع أسعار الدولار في البنوك الأخري جميعها الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم

طبقاً لأحد تعاملات الخاصة بشأن سعر الدولار اليوم الثلاثاء، سجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطنى ارتفاع جديد، ليُسجل للشراء 16.71 جنية مقابل 16.81 للبيع، ونتابع معكم عبر موقع كلمة دوت أورج بشكل يومي سعر الدولار في البنوك تزامناً مع أهمية العملة الأمريكية في مصر وارتباطها بشكل كبير في تحديد أسعار السلع.

بنك سعر الشراء سعر البيع كريدي أجريكول 16.68 16.78 البنك المركزي المصري 16.68 16.80 بنك قطر الوطني 16.67 16.77 البنك التجاري الدولي 16.67 16.77 بنك التعمير والإسكان 16.68 16.78 بنك مصر 16.71 16.81 البنك الأهلي المصري 16.71 16.81 بنك القاهرة 16.70 16.80 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.74 16.84

وسجل الدولار في بنك عودة ارتفاع جديد أمام الجنية ليُسجل 16.71 للشراء مقابل 16.81 للبيع، فيما استقر صرف الورقة الخضراء في بنك قناة السويس 16.70 للشراء مقابل 16.80 للبيع، ونتابع معكم سعر الدولار اليوم الثلاثاء لحظة بلحظة وسوف نقوم بتحديث الأسعار حالة تغيير أسعار الورقة الخضراء في البنوك.

أسعار العملات مقابل الجنيه

بالتزامن مع تعاملات الثلاثاء، سجلت أسعار العملات هدوء أمام الجنيه المصري، حيث سجل متوسط السعر للريال السعودي 4.44 للشراء مقابل 4.49 للبيع، فيما سجل متوسط سعر الريال القطري في البنوك اليوم الثلاثاء 4.42 للشراء أمام 4.61 للبيع، وإليكم كافة أسعار العملات في البنوك الآن طبقاً لتعاملات البنك الأهلي المصري.

فيما بلغ متوسط السعر للدرهم الإماراتي في بنوك مصر للشراء 4.53 جنية مقابل 4.58 للبيع، وسجل الدينار الكويتي في بنك عودة 55 جنية مقابل 55.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

جديراً بالذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء أصبح لا يُمثل أهمية كبيرة لدي المواطنين في مصر، خاصةً بعد قرار تعويم العملة المصرية منذ نهاية عام 2016 وحتى وقتنا الحالي، فقد تقاربت أسعار الدولار في البنوك مع السوق السوداء، مما أصبح الإقبال الأكبر تجاه البنوك لسد حاجاتهم من العملات، وقد سجل الدولار في السوق السوداء وفق تعاملات الثلاثاء من بين 16.75 جنيه مقابل 16.85 للبيع، مع مراعاه أن السعر السابق هو المتوسط وقد يتغير من مكان لأخر بفروق بسيطة.