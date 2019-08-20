سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20-8-2019 مقابل الجنيه بجميع البنوك في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء في أغلب البنوك مع التعاملات اليومية في حين سجل سعر الدولار ارتفاع في كريدي أجريكول ليُسجل الآن 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، واستقر مصرف أبو ظبي الإسلامي عند أعلى سعر لشراء الدولار بالمقارنة مع أسعار الدولار اليوم في البنوك الآخري، وسجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عند 16.53 جنيه مقابل 16.63 جنيه للبيع في البنوك مقابل الجنيه.

أسعار الدولار اليوم

سجل بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.62 جنيه، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.55 جنيه، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري استقرار لليوم السادس على التوالي عند 16.52 جنيه شراء مقابل 16.62 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية لليوم الرابع على التوالي عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه بيع، بينما سجل في البنك التجاري الدولي طبقاً لآخر تحديث في البنك منذ ساعتين عند 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه بيع، وسجل في بنك البركة 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه بيع في أحدث تعاملات قبل انتهاء التعاملات في البنوك مساء الثلاثاء.

واستقر الدولار في بنك القاهرة عند 16.52 شراء مقابل 16.62 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس لليوم الخامس على التوالي سجل استقرار تام عند 16.55 جنيه شراء مقابل 16.65 جنيه للبيع، علماً بأن الجدول السابق الخاص بسعر الدولار في البنوك يتم تحديثه بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات جديد في قيمة الأخضر ببنوك مصر.