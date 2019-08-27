سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-8-2019 في البنوك مقابل الجنيه

شهد سعر الدولار اليوم في البنوك مع بداية تعاملات الثلاثاء تراجع في بنك عودة ليُسجل الآن 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه بيع، بينما سجل في المصرف المتحد ارتفاع طفيف ليُسجل طبقاً لأحدث تقارير 16.54 جنيه مقابل 16.64 جنيه للبيع، جدير بالذكر أن سعر الدولار قد شهد تراجع جماعي في تعاملات أمس، وسجل الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء عقب تراجعه في تعاملات أمس بنحو قرشين ليُسجل الآن 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه بيع.

سعر صرف الدولار

سجل سعر صرف الدولار في بنك مصر إيران للتنمية تراجع جديد ليُسجل 16.49 جنيه شراء مقابل 16.59 جنيه بيع طبقاً لأخر تقارير، وسجل مصرف أبو ظبي الإسلامي والمصرف المتحد أعلى سعر لشراء الدولار بالمقارنة مع سعر الدولار مقابل الجنيه في باقي البنوك، بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول عقب تراجعه أمس ليُسجل الآن 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر استقرار عقب تراجعه أمس بنحو قرشين ليُسجل 16.50 شراء مقابل 16.60 جنيه بيع، وسجل في بنك المشرق 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف العربي الدولي 16.60 شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري 16.4785 16.6107 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.54 16.63 المصرف المتحد 16.54 16.63 بنك الإسكندرية 16.48 16.58 بنك عودة 16.50 16.60 كريدي أجريكول 16.50 16.60 بنك قناة السويس 16.50 16.60 بنك مصر 16.50 16.60 البنك الأهلي المصري 16.50 16.60

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي طبقاً لأحدث تعاملات 16.48 جنيه شراء مقابل 16.58 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 16.50 جنيه شراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك لحظة بلحظة

تزامناً مع التغييرات التي أصبح يشهدها سعر الدولار في البنوك منذ قرار تعويم الجنيه المصري حرصنا عبر موقع كلمة دوت أورج أن نستعرض لكم جدول سعر الدولار في البنوك يتم تحديثه لحظة بلحظة حالة وجود أي تغييرات جديدة في قيمة الدولار مقابل الجنيه.



وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع، وسجل في بنك قطر الوطني أيضاً 16.53 شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.