سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدولار اليوم” الثلاثاء 30 يوليو 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار فى البنوك المصرية، وقد سجل فى مصرف ابوظبى الاسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 16.56 جنيه مصر، وبلغ أقل سعر للبيع فى بنك الاسكندرية بقيمة 16.62 جنيه مصري، ويتوقع خبراء الاقتصاد إستمرار تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث شهد الدولار حالة من الاستقرار فى البنوك المصرية منذ بداية الاسبوع الحالي.
وإليكم جدول موضح به أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري .
سعر الدولار اليوم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٦٫٥١٩٢ جم
|١٦٫٦٤٧٦ جم
|منذ 15 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٥٦ جم
|١٦٫٦٦ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الاسكندرية
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك مصر
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 4 أيام
|كريدي أجريكول
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ 4 أيام
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك قناة السويس
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 16 ساعة
|المصرف المتحد
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 4 أيام
|بنك البركة
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 14 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 15 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ يوم
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٥ جم
|منذ يوم
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 4 أيام
|البنك المصري الخليجي
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ 13 ساعة
|بنك عودة
|١٦٫٥٤ جم
|١٦٫٦٤ جم
|منذ يوم
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