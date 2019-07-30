سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدولار اليوم” الثلاثاء 30 يوليو 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار فى البنوك المصرية، وقد سجل فى مصرف ابوظبى الاسلامي أعلى سعر للشراء بقيمة 16.56 جنيه مصر، وبلغ أقل سعر للبيع فى بنك الاسكندرية بقيمة 16.62 جنيه مصري، ويتوقع خبراء الاقتصاد إستمرار تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث شهد الدولار حالة من الاستقرار فى البنوك المصرية منذ بداية الاسبوع الحالي.

وإليكم جدول موضح به أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري .

سعر الدولار اليوم