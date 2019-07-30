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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة “سعر الدولار اليوم” الثلاثاء 30 يوليو 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار فى البنوك المصرية، وقد سجل  فى مصرف ابوظبى الاسلامي  أعلى سعر للشراء بقيمة 16.56 جنيه مصر، وبلغ أقل سعر للبيع فى بنك الاسكندرية بقيمة 16.62 جنيه مصري، ويتوقع خبراء الاقتصاد إستمرار تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث شهد الدولار حالة من الاستقرار فى البنوك المصرية منذ بداية الاسبوع الحالي.

وإليكم جدول موضح به أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري .

سعر الدولار اليوم

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٥١٩٢ جم١٦٫٦٤٧٦ جممنذ 15 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٦ جم١٦٫٦٦ جممنذ 21 ساعة
بنك الاسكندرية١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 14 ساعة
بنك مصر١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 4 أيام
كريدي أجريكول١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ 4 أيام
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 14 ساعة
بنك قناة السويس١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 16 ساعة
المصرف المتحد١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 4 أيام
بنك البركة١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 14 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 15 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٥ جممنذ يوم
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 4 أيام
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ 13 ساعة
بنك عودة١٦٫٥٤ جم١٦٫٦٤ جممنذ يوم

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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