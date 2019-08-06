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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-8- 2019 فى البنوك المصرية

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث

يبحث الكثيرون عن  “سعر الدولار اليوم” الثلاثاء 6 أغسطس 2019، خلال متابعة مستمرة لاسعار الصرافة والبنوك مع تحديث مستمر، وقد سجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.53 جنيه مصرى، أما بنك قناة السويس  فقد سجل اقل قيمة فى لبيع الدولار وهي 16.58 جنيه مصري، ونقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج من خلال هذا الموضوع  أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك، ومع تحديث دائم لاسعار العملات العربية والاجنبيه .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى  البنك العربي الافريقي الدولي 16.5 للشراء مقابل 16.6 للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB سجل 16.49 للشراء مقابل 16.59 للبيع، وفى البنك المركزي المصري سجل 16.49 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وفى بنك مصر سجل 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، ومن خلال الجدول التالي نوضح سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك مقابل الجنية المصري .

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

كلمة دوت أورج

 

الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٣ جم
بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٥٨ جم
البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٤٩٣ جم١٦٫٦٢٠٨ جممنذ ساعتين
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ 8 ساعات
بنك الاسكندرية١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 6 ساعات
بنك مصر١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يومين
كريدي أجريكول١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ ساعة
بنك قناة السويس١٦٫٤٨ جم١٦٫٥٨ جممنذ ساعة
المصرف المتحد١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 6 ساعات
البنك الأهلي المصري١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ يومين
بنك البركة١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 40 ثانية
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 5 ساعات
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ يوم
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يوم
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB –١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 3 ساعات
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يوم
البنك المصري الخليجي١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 8 ساعات
بنك عودة١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 7 ساعات

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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