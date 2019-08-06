سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-8- 2019 فى البنوك المصرية

يبحث الكثيرون عن “سعر الدولار اليوم” الثلاثاء 6 أغسطس 2019، خلال متابعة مستمرة لاسعار الصرافة والبنوك مع تحديث مستمر، وقد سجل فى مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.53 جنيه مصرى، أما بنك قناة السويس فقد سجل اقل قيمة فى لبيع الدولار وهي 16.58 جنيه مصري، ونقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج من خلال هذا الموضوع أسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري فى مختلف البنوك، ومع تحديث دائم لاسعار العملات العربية والاجنبيه .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى البنك العربي الافريقي الدولي 16.5 للشراء مقابل 16.6 للبيع، وسجل فى البنك الأهلي المصري 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB سجل 16.49 للشراء مقابل 16.59 للبيع، وفى البنك المركزي المصري سجل 16.49 للشراء مقابل 16.62 للبيع، وفى بنك مصر سجل 16.51 للشراء مقابل 16.61 للبيع، ومن خلال الجدول التالي نوضح سعر الدولار اليوم فى جميع البنوك مقابل الجنية المصري .

كلمة دوت أورج

الثلاثاء ٦ أغسطس ٢٠١٩

مصرف أبو ظبي الاسلامي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٥٣ جم

بنك قناة السويس يقدم أقل سعر لبيع الدولار ١٦٫٥٨ جم