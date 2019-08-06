سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-8-2019 في البنوك مقابل الجنيه

سجل سعر الدولار اليوم مع بداية تعاملات الثلاثاء تراجع طفيف في بنك البركة ليُسجل الآن 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، بينما ارتفع الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد ليُسجل للشراء 16.49 جنيه مقابل 16.59 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر صرف الدولار للشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، وتراجع الدولار أيضاً في مصرف أبو ظبي الإسلامي الذي مازال يُقدم أعلى سعر لشراء الدولار بنحو 16.53 جنيه شراء.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.58 جنيه، وسجل أبو ظبي الإسلامي وفق التحديثات الأخيرة الصادرة من البنوك أعلى سعر للشراء بقيمة 16.53 جنيه، بينما ارتفع الدولار في بنك عودة ليُسجل للشراء 16.52 جنيه مقابل 16.62 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار في البنك المصري الخليجي مع بداية تعاملات اليوم ليُسجل 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه بيع، بينما استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري عند 16.51 جنيه شراء مقابل 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم نتابعة معكم على مدار اليوم طبقاً للتحديثات الأخيرة في البنوك، حيث استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 16.51 جنيه مقابل 16.61 جنيه للبيع، وسجل الدولار مقابل الجنيه في كريدي أجريكول 16.50 للشراء مقابل 16.60 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي للشراء 16.50 جنيه مقابل 16.60 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 16.49 جنيه للشراء مقابل 16.59 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 16.48 جنيه شراء مقابل 16.58 جنيه للبيع.