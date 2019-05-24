سعر الدولار اليوم الجمعة 24-5-2019 مقابل الجنيه..بنك عودة يُسجل 16.82 للشراء

بعد حالة من التراجع المستمر لأسعار الدولار مقابل الجنية خلال الأسبوع الماضي، استقر سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، وسجل الدولار أمام الجنية في البنك المركزي المصري للشراء 16.81 جنية مقابل 16.93 جنية للبيع، الجدير بالذكر بأن قيمة الدولار أمام العملة المصرية قد فقدت 12 قرش من قيمتها مساء أمس، ويأتي تراجع الورقة الخضراء تزامناً مع زيادة التدفقات من العملات الأجنبية وخاصة الدولارية.

أسعار الدولار اليوم

أصبحت أسعار الدولار اليوم أحد أبرز إهتمامات المواطنين في مصر خاصةً منذ تعويم العملة المصرية وتغير قيمتها من يوم لآخر وفق آليات العرض والطلب، وسجل متوسط سعر الدولار اليوم الجمعة 16.84 للشراء مقابل 16.97 للبيع في مختلف البنوك المصرية، فيما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي للشراء 16.81 جنية مقابل 16.91 للبيع.

سعر الدولار اليوم

نتابع معكم سعر الدولار اليوم عبر موقع كلمة دوت أورج على مدار اليوم في معظم البنوك في مصر، حيث سجلت الورقة الخضراء في بنك القاهرة للشراء 16.85 جنية مقابل 16.95 للبيع، فيما سجل الدولار في التعمير والإسكان للشراء 16.82 للشراء أمام 16.92 للبيع.

البنك شراء بيع البنك المركزي المصري 16.81 16.93 البنك التجاري الدولي CIB 16.81 16.91 بنك الإسكندرية 16.83 16.93 المصرف المتحد 16.83 16.93 بنك المشرق 16.83 16.93 بنك مصر 16.85 16.95 البنك الأهلي المصري 16.85 16.95 بنك قطر الوطني 16.85 16.95 مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.85 16.95

وسجل بنك مصر إيران للتنمية أعلى سعر للشراء مقارنة بأسعار الدولار في البنوك الأخري بنحو 16.81 جنية للشراء، فيما سجل البنك الأهلي اليوناني أقل سعر لبيع الدولار بقيمة 16.90 جنية.

أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم في مصر تزامناً مع العطلة الرسمية للبنوك وعدم وجود تعاملات، خاصةً وأن أسعار العملات منذ تعويم العملة المصرية أصبحت حالة العرض والطلب هي التي يتم تحديد قيمة العملة أمام الجنية في المقام الأول، حيث بلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنوك بنحو 4.47 للشراء مقابل 4.53 للبيع، وإليكم أحدث أسعار العملات في بنك مصر.

وبلغ متوسط سعر اليورو للشراء 18.74 جنية مقابل 18.93 جنيه للبيع، وأخيراً سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي بنحو 4.57 للشراء مقابل 4.62 للبيع، ونتابع الأسعار على مدار اليوم ورصد أحدث أسعار العملات حالة وجود تغييرات في قيمتها أمام الجنية على مدار اليوم.