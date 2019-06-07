سعر الدولار اليوم الجمعة 7/6/2019 فى مصر وتوقعات أسعار الورقة الخضراء بعد عيد الفطر

ننقل لكم سعر الدولار اليوم الجمعة السابع من يونيو 2019 فى البنوك المصرية وتوقعات أسعار الورقة الخضراء أمام الجنيه المصري خاصة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وعودة البنوك للعمل من جديد يوم الأحد المقبل، كان سعر الدولار قد شهد حالة من الإنخفاض المتزايد الفترة الماضية بسبب زيادة الاستثمارات وتوافر العملة الخضراء ولكن ماذا عن سعر الدولار بعد عيد الفطر؟

سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 16.70 16.82 البنك الاهلي المصري 16.73 16.83 بنك مصر 16.73 16.83 بنك القاهرة 16.70 16.80 بنك أبو ظبي الإسلامي 16.74 16.84 البنك التجاري الدولي CIB 16.69 16.79 بنك الإسكندرية 16.70 16.80 بنك عودة 16.70 16.80

توقعات سعر الدولار عقب عيد الفطر المبارك

من المتوقع أن يشهد الدولار انخفاض طفيف عقب إجازة عيد الفطر المبارك ثم مرحلة الإستقرار لفترة، وكان سعر الدولار قد فقد 110 قرش أمام الجنيه المصري منذ بداية العام وهو مايرجع إلى قوة الجنيه المصري نظرا لزيادة التدفقات النقدية للورقة الخضراء وهو الأمر الذى لعب دورا أساسيا فى زيادة الاحتياطي الأجنبي بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي طبقا لأخر مؤشرات البنك المركزي قد وصلت إلى 44.275 مليار دولار وهو الأمر الذى ساهم فيه زيادة تحويلات المصريين فى الخارج فضلا عن تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجاح فى دعم الثقة فى الاقتصاد المصري وهو الأمر الذى يسهم فى زيادة الاستثمارات الأجنبية وبالتالي التأثير على سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

يذكر ان مصر قد قامت بتحرير سعر صرف الجنيه أمام سائر العملات طبقا للعرض والطلب وهو الأمر الذى يجعل عدم وجود قاعدة لثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه ولكن على مدى توافره ومدة قوة الاقتصاد المصري وهو الأمر الذى يجعل هناك وفرة فى الدولار داخل البنوك المختلفة.

يذكر ان مصر تعتمد على عدة مصادر من أجل زيادة مواردها من الدولار أهمها قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج والصادرات والاستثمار والسياحة وهو الأمر الذى يزيد بشكل كبير الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

مؤشرات سعر الدولار الفترة المقبلة

يبدو أن سعر الدولار فى طريقه للتراجع من جديد حتى مستوى 16 جنيه خاصة وأن معدلات النمو قد ارتفعت إلى 7% خلال وقت وجيز وهو الأمر الذى سيؤثر بشكل مباشر على تراجع أسعار السلع والخدمات وأسعار السيارات التى تعتمد على الاستيراد من الخارج.

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