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سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2019 فى البنوك المصرية

كتب إيمان عبداللطيففي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2019 فى البنوك المصرية
سعر الدولار اليوم

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت أورج  “سعر الدولار اليوم” الجمعة 9 أغسطس 2019، وذلك من خلال متابعتنا المستمرة لاسعار الدولار فى البنوك والصرافة مع تحديث يومي مستمر، وقد شهد حالة من الاستقرار فى اسعاره اليوم، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم  بقيمة ١٦٫٥٣ جنيه مصري، اما البنك التجارى الدولي CIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار اليوم بقيمه  ١٦٫٥٨ جنيه مصري، ومن خلال هذا الموضوع نستعرض اسعار الدولار مقابل الجنيه من خلال الجدول .

سعر الدولار اليوم

سجل الدولار الامريكي اليوم فى البنك المركزي المصري سجل ١٦٫٥٠  للشراء مقابل ١٦٫٦٢ للبيع، بينما سجل فى البنك العربي الافريقي الدولي  16.5 للشراء مقابل 16.6 للبيع، اما فى مصرف أبو ظبي الاسلامي  ١٦٫٥٣ لللشراء مقابل ١٦٫٦٣ للبيع، وفي بنك مصر وكريدي أجريكول  قد سجل سعر الدولار للشراء 16.51 مقابل 16.61 للبيع، اما فى البنك التجارى الدولي CIB  قد سجل 16.48 للشراء مقابل 16.58 للبيع، وفى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB  و بنك مصر إيران للتنمية  قد سجل سعر الدولار اليوم للشراء 16.52 مقابل 16.62 للبيع،اما في البنك الأهلي المصري  و بنك البركة  قد سجل سعر الشراء اليوم 16.51 مقابل 16.61 للبيع،اما فى البنك المصري الخليجي  و بنك عودة  قد سجل الدولار اليوم 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع.

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

وفى بنك قناة السويس و البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)  سجل الدولار اليوم 16.52 للشراء مقابل 16.62 للبيع، ومن خلال الجدول التالي  يمكنكم الاطلاع على اسعار الدولار اليوم فى مختلف البنوك .

 

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عن الكاتب

إيمان عبداللطيف

كاتبة ومدونة حاصلة على بكالوريوس فى الاعلام اكتب فى العديد من المجالات وأهتم بتقديم محتوى مميز و أعشق القراءة والاطلاع على كل ما هو جديد ومتابعة الاخبار فى مختلف الدول العربية والعالم.

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