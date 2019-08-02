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سعر الدولار اليوم الجمعه 2-8- 2019 فى البنوك المصرية

كتب NaDa abdoفي آخر تحديث
سعر الدولار اليوم الجمعه 2-8- 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الجمعه 2 أغسطس 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى اسواق الصرافة بالبنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.55 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فبلغت قيمة الدولار اقل سعر للبيع بـ 16.59 جنيه مصري، فى الجدول التالي نقدم لكم اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مختلف البنوك، مع تحديث يومي لاسعار العملات الأجنبية والعربية  .

سعر الدولار اليوم

البنكشراءبيعآخر تحديث في البنك
البنك المركزي المصري١٦٫٤٩٨٢ جم١٦٫٦١٥٣ جممنذ 16 ساعة
البنك العربي الافريقي الدولي١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم
مصرف أبو ظبي الاسلامي١٦٫٥٥ جم١٦٫٦٣ جممنذ 22 ساعة
بنك الاسكندرية١٦٫٤٩ جم١٦٫٥٩ جممنذ يوم
بنك مصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
كريدي أجريكول١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ يوم
البنك التجارى الدولي CIB١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ يومين
بنك قناة السويس١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 20 ساعة
المصرف المتحد١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 20 ساعة
البنك الأهلي المصري١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
بنك البركة١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)١٦٫٥١ جم١٦٫٦١ جممنذ 15 ساعة
بنك التعمير و الاسكان١٦٫٥ جم١٦٫٦ جممنذ 17 ساعة
بنك مصر إيران للتنمية١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 21 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
البنك الأهلى اليونانى بمصر١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
البنك المصري الخليجي١٦٫٥٣ جم١٦٫٦٣ جممنذ يومين
بنك عودة١٦٫٥٢ جم١٦٫٦٢ جممنذ 22 ساعة

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عن الكاتب

NaDa abdo

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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