سعر الدولار اليوم الجمعه 2-8- 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الجمعه 2 أغسطس 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى اسواق الصرافة بالبنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.55 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فبلغت قيمة الدولار اقل سعر للبيع بـ 16.59 جنيه مصري، فى الجدول التالي نقدم لكم اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مختلف البنوك، مع تحديث يومي لاسعار العملات الأجنبية والعربية .
سعر الدولار اليوم
|البنك
|شراء
|بيع
|آخر تحديث في البنك
|البنك المركزي المصري
|١٦٫٤٩٨٢ جم
|١٦٫٦١٥٣ جم
|منذ 16 ساعة
|البنك العربي الافريقي الدولي
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ يوم
|مصرف أبو ظبي الاسلامي
|١٦٫٥٥ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ 22 ساعة
|بنك الاسكندرية
|١٦٫٤٩ جم
|١٦٫٥٩ جم
|منذ يوم
|بنك مصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|كريدي أجريكول
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ يوم
|البنك التجارى الدولي CIB
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ يومين
|بنك قناة السويس
|١٦٫٥١ جم
|١٦٫٦١ جم
|منذ 20 ساعة
|المصرف المتحد
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ 20 ساعة
|البنك الأهلي المصري
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|بنك البركة
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
|١٦٫٥١ جم
|١٦٫٦١ جم
|منذ 15 ساعة
|بنك التعمير و الاسكان
|١٦٫٥ جم
|١٦٫٦ جم
|منذ 17 ساعة
|بنك مصر إيران للتنمية
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 21 ساعة
|بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|البنك الأهلى اليونانى بمصر
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|البنك المصري الخليجي
|١٦٫٥٣ جم
|١٦٫٦٣ جم
|منذ يومين
|بنك عودة
|١٦٫٥٢ جم
|١٦٫٦٢ جم
|منذ 22 ساعة
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