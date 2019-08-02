سعر الدولار اليوم الجمعه 2-8- 2019 فى البنوك المصرية

نقدم لكم متابعى موقع كلمة دوت اورج “سعر الدولار اليوم” الجمعه 2 أغسطس 2019، حيث شهد حالة من الاستقرار االنسبي فى اسواق الصرافة بالبنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل مصرف أبو ظبي الاسلامى أعلى قيمة لشراء الدولار بـ 16.55 جنيه مصرى، أما بنك الاسكندرية فبلغت قيمة الدولار اقل سعر للبيع بـ 16.59 جنيه مصري، فى الجدول التالي نقدم لكم اسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه فى مختلف البنوك، مع تحديث يومي لاسعار العملات الأجنبية والعربية .

سعر الدولار اليوم