سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك في مصر

شهدت تعاملات اليوم في البنوك في مصر استقرار ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه، وجاء هذا في عدد من البنوك مع نهاية التعاملات، جاء هذا بالمقارنة بسعر الدولار الذي سجله خلال تعاملات أمس، وعلى الجانب الآخر، أظهرت تعاملات اليوم في بنك البركة ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة قرشين واحد فقط.

حيث سجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم في بنك البركة ارتفاع بقيمة قرشين فقط، ليصل سعر الدولار بعد الارتفاع إلى 15.86 جنيه للبيع و15.76 جنيه للشراء، هذا وقد سجل سعر الدولار الأمريكي استقرار ملحوظ في الأسعار في عدد من البنوك الأخرى، على رأسها بنك قناة السويس ومصر والبنك الأهلي وكريدي أجريكول.

حيث وصل سعر الدولار في تلك البنوك خلال تعاملات اليوم إلى 15.86 جنيه للبيع و15.76 جنيه للشراء، أما بالنسبة لتعاملات بنك الإسكندرية وبنك القاهرة والتعمير والإسكان، فقد أظهر سعر الدولار خلال التعاملات استقرار اليوم عند مستوى 15.84 جنيه للبيع و15.74 جنيه للشراء، جاء هذا وفقًا لتقارير اليوم الخاصة بتعاملات البنوك.

وتمكن الدولار الأمريكي كذلك خلال تعاملات اليوم من الحفاظ على نفس مستواه، بالنسبة لتعاملات البنك العربي الإفريقي والبنك التجاري الدولي، حيث استقر سعر الدولار عند مستوى 15.83 جنيه للبيع و15.73 جنيه للشراء، كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي استقرار ملحوظ خلال التعاملات عند مستوى 15.85 جنيه للبيع و15.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم

بنك البركة يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,06 جم

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,83 جم