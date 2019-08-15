الأخضر يواصل ارتفاعه.. تابع سعر الدولار اليوم الخميس 15-8-2019 في مصر

واصل سعر الدولار اليوم في البنوك اليوم الخميس ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، يُذكر أن أسعار الدولار في مصر قد شهدت ارتفاع في تعاملات أمس أول أيام عودة عمل البنوك من جديد عقب نهاية عيد الاضحي المبارك في 7 بنوك أبرزها الأهلي المصري وبنك مصر، ومع نهاية التعاملات الأسبوعية اليوم في البنوك سجل الدولار مقابل الجنيه ارتفاع جديد في عدد من البنوك أبرزها قناة السويس الذي ارتفع بقيمة 3 قروش مقارنةً بتعاملات أمس ليُسجل الآن 16.55 جنيه للشراء مقابل 16.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس

عقب ارتفاع سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، أصبح بنك قناة السويس يُقدم أعلى سعراً للشراء بقيمة 16.55 جنيه، بينما سجل بنك مصر أقل سعر لبيع الدولار في مصر بقيمة 16.62 جنيه، وارتفع الدولار في كريدي أجريكول منذ دقائق قليلة ليُسجل الآن 16.54 جنيه شراء مقابل 16.64 جنيه للبيع.

بينما وصل ارتفاع سعر الدولار في بنك عودة ليُسجل الآن 16.55 شراء مقابل 16.65 جنيه بيع، وارتفع في بنك الإسكندرية ليُسجل الآن مقابل الجنيه المصري طبقاً لأحدث تقارير 16.53 جنيه شراء مقابل 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك لحظة بلحظة

لحظة بلحظة يُمكنك متابعة سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه في كافة البنوك من خلال الجدول التالي، حيث يتم تحديثه بشكل تلقائي فور حدوث أي تغييرات.

وسجل العربي الأفريقي الدولي ارتفاع جديد مع تعاملات اليوم ليُسجل الآن 16.53 جنيه مقابل الشراء بينما سجل 16.63 جنيه للبيع.