سعر الدولار اليوم الخميس 16-5-2019 يُسجل انخفاض جديد في أكثر من 10 بنوك

مع بداية تعاملات اليوم الخميس تراجعت أسعار الدولار لليوم الثاني على التوالي في معظم بنوك مصر، ليُسجل الدولار انخفاض جديد في بنك مصر ويُسجل 16.99 للشراء مقابل 17.09 جنية للبيع، يأتي تراجع سعر الدولار خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لزيادة التدفقات الأجنبية والتي شاهدناها خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ تزامناً مع بداية الشهر الكريم، فيما استقر سعر صرف الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.01 للشراء مقابل 17.11 للبيع.

سعر الدولار اليوم

تراجع سعر الدولار اليوم في تعاملات أمس الأربعاء وسجلت انخفاض جديد في قيمة الورقة الخضراء، حيث سجل الدولار أمام الجنية انخفاض جديد في البنك التجاري الدولي وسجل 16.99 للشراء، فيما شهد بنك الإمارات دبي الوطني تراجع ليُسجل للشراء 16.98 جنية مقابل 17.08 للبيع.

البنك شراء بيع المصرف المُتحد 16.99 17.09 بنك القاهرة 16.99 17.09 البنك التجاري الدولي CIB 16.99 17.09 بنك الإسكندرية 16.99 17.09 البنك الأهلي المصري 16.99 17.09 بنك مصر 16.99 17.09 البنك العربي الأفريقي 16.99 17.08 بنك عودة 16.99 17.09 البنك المركزي المصري 17.02 17.14

ونتابع معكم أسعار الدولار اليوم على مدار اليوم تزامناً مع الانخفاض التدريجي في قيمة العملة الأمريكية أمام الجنية المصري، وإقبال المواطنين بشكل يومي للتطلع على أحدث أسعار الورقة الخضراء في البنوك.

أسعار الدولار اليوم

استقر مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل بنك يُقدم سعر شراء الدولار بنحو 17.04 للشراء مقابل 17.14 للبيع، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك بنحو 17.01 جنية، بعد أن تراجع الدولار أمام الجنية في أكثر من 10 جنية تزامناً مع تعاملات اليوم الخميس، الجدير بالذكر أن مواعيد عمل البنوك في رمضان تنتهي في الواحدة والنصف ظهراً من الأحد وحتى يوم الخميس.